【開箱】《窺視者》 買樓夢魘《殺謎藏》版

收匿名信怪事頻生

《窺視者》講述任職律師的Dean與從事陶藝的Nora，育有女兒Ellie與兒子Carter，為了給子女更舒適的環境，Dean夫婦在紐約市郊置業，買下理想房子，沒料到是噩夢開始。入伙不久已發現鄰舍不友善，接連收到匿名信件，稱在窺視他們一家；其後發生連串怪事，包括明明門窗上鎖，鄰居Jasper依然可以不時潛入屋內；Carter的寵物離奇死亡；聘請私家偵探Theodora調查，跟之前其中一名業主見面後，獲知他也收過類近的匿名信，而且聲稱附近有邪教活動，他和太太日漸精神委靡，才會決定賣樓搬走。Dean多次報警，負責人Chamberland若不是推搪就查不出什麽，只從信件驗出DNA知道發信人是女性。Dean情緒愈來愈失控，尤其當發現Ellie戀上來安裝閉路電視的青年Dakota後，父女關係更幾乎破裂。

此劇的幕前陣容不弱，除了《情迷藍茉莉》波比簡拿威（Bobby Cannavale）和《白蓮會》珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）外，扮演Nora的娜奧美屈絲（Naomi Watts）和飾演鄰居Pearl的美亞花露（Mia Farrow），分別是《午夜凶鈴》美版《七夜冤靈》和經典恐怖片《魔鬼怪嬰》女主角，可見選角方面花了心思。然而《窺視者》不涉神怪，即使提及邪教儀式，也是從角色口中敘述，從未經證實。至於為何門窗緊閉，依然有人可潛入屋內，劇中解釋地庫原來暗藏密道，稱美國東北地區不少老房子有此設計，方便禁酒時期走私。

看頭幾集《窺視者》，會以為是《閃靈》翻版，波比簡拿威扮演的Dean愈來愈失控，最終像《閃靈》積尼高遜（Jack Nicholson）般手刃家人？看下去才發現更像賴恩梅菲（Ryan Murphy）監製的《美國怪談》系列。他和《象人》導演大衛連治（David Lynch）女兒珍妮花（Jennifer Lynch）亦分別執導了其中4集；而此劇亦根據真人真事改編，受2018年刊登在《紐約》雜誌網站The Cut的文章《The Haunting of a Dream House》所啓發，文中講述Derek Broaddus夫婦買下新澤西州韋斯特菲爾德的理想房子，怎料入住不久就收到匿名信件，並屢生奇怪事端，幾年下來依然未能查明真相，最終身心俱疲，要蝕讓房子搬走。

始終不知道真相

《七宗罪》導演大衛芬查（David Fincher）舊作《殺謎藏》講述連環兇案多番轉折，始終找不到真兇，卻影響着負責警員及追蹤案件的記者；片中扮演記者的積基倫荷（Jake Gyllenhaal），執著於此案，最後不但犧牲了事業，而且賠上婚姻。《窺視者》有着跟《殺謎藏》差不多的格局，所不同的是，主角Dean的執著源自房子。為了夢想中的家居，把所有股票、基金和現款甚至退休金都押注在房子；他深信自己被整蠱，誓要查出誰寄出匿名信，結果兜兜轉轉依然沒有答案，就算搬走了，仍念念不忘。他跟《殺》片的積基倫荷一樣，也賠上事業，Dean本來會在律師樓升格為合伙人，後來匿名者寄來他疑與少女上牀片段，合伙人之夢成為泡影。Dean較幸運的是，Nora最後留在他身邊，並關顧其精神健康。此劇還有一點反諷，提醒觀衆必須睦鄰，因為即使自覺是頭猛虎，來到新居，不知哪些地頭蟲會在背後使詐，受害的最終是自己。