結婚靠自己 陳家樂不奢望老闆贊助酒席

陳家樂透露與未婚妻連詩雅計劃明年中結婚，但各自工作排至明年3月，連詩雅有機會離港工作，一直很難夾期傾婚禮細節，有機會延期，但正努力盼如期結婚；兄弟團一半是圈中人，包括岑珈其。可希望老闆楊受成贊助酒席或如賀鍾欣潼結婚般送樓？他說：「我不敢問，希望老闆有心，其實不需要，靠自己努力，老闆肯來參與我的婚禮，已覺得很榮幸」。

陳曉華被穿越角色考起

陳曉華新劇角色要穿越時空，承認收到劇本後，個頭快要「爆炸」，看了3次和做很多筆記才能清晰理解，「為準備角色，學了武術兩星期，因太耐冇做運動，加上之前韌帶撕裂，頭兩日還整親條頸和大髀肌肉，令之後訓練有點辛苦，要休息兩日再繼續練」。陳曉華稱今次角色比較硬朗，與《美麗戰場》的林小美反差很大，最近要刻意將聲線壓低，母親很好奇為何她的聲線愈來愈沉。

在新劇與陳家樂演一對，陳曉華大爆劇本對白寫得很甜蜜 ，看到也覺得尷尬和肉麻，「《美麗戰場》的另一半丁子朗是渣男，與今次陳家樂的角色反差很大，都好，試過就知自己鍾意咩男人」。她在《美》劇角色被指好蠢，現實是否同樣蠢？陳曉華強調不是，覺得《異空感應》角色較適合她，現實中她是男仔頭。

記者：林祖傑