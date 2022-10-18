承認夫妻陷冷戰 曹格沒把握跟太太一輩子

疫情痛失親友 抑鬱症復發

曹格提到疫情帶給他極大打擊，特別是去年8至9月期間，因疫情痛失多名親人及朋友，導致他抑鬱症與焦慮症陸續復發；並透露開演唱會當日兒子有足球賽，在台灣的家人都可能沒法去大馬看他演出。

被指餐廳鬧事感無奈

席間被問到今年3月在台灣餐廳鬧事的醜聞，曹格強調已戒酒，當時在餐廳只喝了養生雞湯，承認被對方（食客）激怒，情緒不穩致有點衝動失控，「沒有人問過我，新聞便鋪天蓋地出來，當下真的很難過和無奈」。曹格自認脾氣不好，因不想過於依賴藥物，目前已停藥，表示現在的他過得很好。之後有台灣傳媒問到曹格與太太是否如傳聞中分居？經理人回應：「私生活一切以藝人說的為準。」

娛樂組