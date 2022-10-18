AK發文「泄蜜」 疑與麻利同遊西貢

So Ching往阿Mo應援展留言

另外，在MIRROR演唱會受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）日前28歲生日，一班舞者好友為他在銅鑼灣舉行生日應援展，連日有阿Mo父母、MIRROR成員及市民等到訪。阿Mo女友、女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）亦有前往留言，昨日她在社交網上載到生日應援展的照片。其中一張相是So Ching用紫色筆在便利貼寫下的打氣說話，「Bou，我相信你。你之後會帶我去海邊走走，行到攰就搵間cafe坐下、傾下偈、食好西！我等緊你呀！」

娛樂組