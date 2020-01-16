開電視改名HOY TV 推介新節目 陳慧琳盼開唱 需先撻着引擎

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

曾安業致辭時表示，今次重新啟航至少具備3個特色，第1是既面向世界，亦連繫香港；以英文命名意味接通世界，HOY讀音與廣東話「開」接近，保留香港文化特徵，突顯香港人電視台的初心。第2是既充滿年輕創意的朝氣，亦蘊含薪火相傳意味；新台徽象徵年輕、朝氣和希望。第3重新排陣，推出節目更加多元化。曾安業表示一定會增加投資，實際數目不便透露，最重要節目好看，以及帶動到香港人的品味和效果，並非別人拍什麼他們就拍什麼，希望讓觀眾有更多選擇，目標打造代表香港人的電視台。

陳慧琳想外遊嘆機票太貴

陳慧琳認為多了平台宣傳，對觀眾、藝人及幕後都是好事，因疫情大家都很慘，要重新啟航，笑言包括她都要重新啟航，稍後去新加坡參加音樂節，陸續錄很多歌，最近開始排舞。疫情下停了幾年，她以為平時做運動就夠，原來不足以應付台上舞步，要不停跳，搞到扭到脖子和腰，要慢慢pick up。是否明年開演唱會？ 她表示都想與歌迷相聚，但先做好新歌，還未入紙，「我要先撻番着個引擎，雖然已回復七成，但仍要努力鍛煉慢慢啟動，否則我會死，啲筋腱會斷晒，開演唱會真的很辛苦」。

陳慧琳表示疫情下最大得着多了時間與小朋友相處，將重新投入工作，有另一種快樂。她喜歡及想拍旅遊或綜藝節目，上綜藝節目可以玩得很癲；旅遊節目又可免費食住很開心。政府放寬防疫限制，她想去日本或法國旅行，可惜機票太貴，聖誕有機會到外地工作，順道一家人去玩。

周勵淇等近百藝人現身記者會

昨日近百藝人及歌手出席記者會，包括周勵淇、陳柏宇、泳兒、周家怡、衛詩雅、湯怡、鄭融、簡淑兒、陳思圻、歐陽偉豪（Ben Sir）等。衛詩雅與鄭融到日本拍旅遊節目《另類自由行》，衛詩雅表示製作組知道她喜歡考牌學習新事物，提議她考雛雞驗證師，學驗初生雞仔的性別，她聽說人工很可觀，一星期有20萬日圓。鄭融笑言知衛詩雅是儲錢達人，想學對方儲錢。

簡淑兒拍節目英國訪問林師傑夫婦

簡淑兒早前到英國拍旅遊節目《離鄉別井的故事》，走訪15個移英港人，當中乳癌個案令她感動落淚，也訪問了林師傑與歐陽巧瑩。與男友麥大力分隔兩地，她坦言掛念，但已習慣及有共識，給對方私人空間。航班復飛男友會否回復機師身分？她說不清楚，知麥大力與無綫仍有合約，會支持他，不管做什麼。

早前約滿無綫的Ben Sir與七仙羽等主持《Ben Sir騙術奇談》，他不覺得是倒戈，稱在一間學院畢業再去另一間學院，未知會否比在無綫自由，但今次主題有趣好玩。

陳思圻被指有外籍新歡，她笑言是拍拖兩年多男友，未求婚。陳思圻稱「細龍生」鄭世豪比她還心急，說她將來結婚，要親手將她交給其夫。

余詠珊沒想《型男競選》對撼《香港先生》

好好製作集團有限公司行政總裁余詠珊表示HOY TV未來有新排陣，晚上8時半至10時半有《一線搜查》、飲食、旅遊節目、電視劇及她想開發的大型健康節目。無綫減少飲食節目，她覺得飲食節目對觀眾是放鬆調劑，如果無綫不做很可惜。她透露《全球100個廚師》會走訪世界不同地方，物色有顏值、廚藝高的廚師。節目表有《香港型男競選》，她稱想挑戰自己，明年舉辦像港男的比賽，有感市面很缺男仔，HOY TV沒有包袱，但沒想對撼《香港先生》，什麼節目都想做。

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