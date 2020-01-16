奧斯卡電影博物館晚宴 《上流寄生族》監製獲表揚 茱莉亞贏偶像獎 《幸福》拍檔佐治撐場

前晚在電影博物館晚宴獲表揚的除李美敬及茱莉亞羅拔絲外，還有《三千年的渴望》女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton）和《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen）。

大會形容茱莉亞逾30年演藝生涯，有過很多難忘角色，而且蜚聲國際。她的老拍檔佐治古尼跟任職人權律師的太太Amal拍拖現身；事實上佐治與茱莉亞主演的愛情喜劇《幸福入場券》，本周五（21日）在美國上映，加上《幸》片導演奧柏加（Ol Parker）亦應邀出席晚宴，正好成為另類宣傳。

奧斯卡電影博物館晚宴星光熠熠，金像影后愛瑪史東（Emma Stone）、《盜墓者羅拉》艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）、《別擔心親愛的》導演奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、名模Kaia Gerber、《白蓮會》女星雅麗珊戴達里奧（Alexandra Daddario）及《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）現身外，在《奇異女俠玩救宇宙》演一家人的楊紫瓊、關繼威和許瑋倫亦有到場。即將有新片《死亡天使》（The Good Nurse）在影視串流平台Netflix上架的男女主角艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）和謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）結伴出席晚宴，跟《幸福入場券》一樣可趁機宣傳。

《上流寄生族》兩年前在奧斯卡頒獎禮贏得最佳電影、導演、原創劇本及國際電影合共4獎，監製之一李美敬被視為最大推手，前晚大會就表揚她是優秀領袖，以及一直支持奧斯卡電影博物館。《魷魚遊戲》李秉憲與鄭浩妍、《農情家園》金像女星尹汝貞、《獵戰》鄭雨盛、《毒梟聖徒》導演尹鍾彬及主角河正宇等現身撐場；新片《分手的決心》代表韓國角逐來年奧斯卡最佳國際電影，導演朴贊郁亦陪伴李美敬到場。湯唯及朴海日主演的《分》片上周五（14日）在全美國3間戲院上映，據報平均每院進帳2.7萬美元（約15.6萬港元），成績不錯。朴贊郁出席奧斯卡電影博物館晚宴，亦正好為《分》片造勢。