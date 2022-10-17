落選未簽約先跑出任「獎老」 徐麟獲曾志偉欽點 塑造「女版金剛」

記者：林祖傑

徐麟首次擔任節目主持，同屆港姐冠軍林鈺洧及季軍梁超怡特別前來支持，徐麟直認獲安排任「獎老」很驚訝，十分多謝「獎門人」給予機會。至於會否持續任「獎老」，她說：「試吓先，話唔定，睇我表現囉。我有看新聞和電影加緊練習廣東話。」並透露仍未動筆跟無綫簽約，但今次機會難得不想錯過，想快點和觀眾見面。

徐麟稱求學時有Cosplay卡通人物經驗，所以節目中要扮鬼扮馬都無問題。怕不怕廣東話不好被取笑？她說：「覺得大家都是講笑，代表大家對我關注，才可以令我快點進步，已有心理準備畀『獎門人』整蠱，我不介意，節目效果嘛。」又稱有看過當年金剛主持的節目，希望可以和對方一樣令大家好開心。

讚有李綺虹影子

曾志偉表示之前與應屆港姐會面時，發覺徐麟與當年李綺虹一樣，都是講廣東話唔正，李綺虹被觀眾接受，相信徐麟也一樣。他說：「金剛唔喺度，我要搵個女版金剛，覺得她在節目上絕對是頂金剛個位，她是選完港姐最快入節目組的，係我點名，覺得她好啱做，也覺得她好可愛，我跟她說做番自己就得，不要刻意去搞笑，因為她本身已好好笑。」合約未簽便獲重用，志偉認為無所謂，不怕其他港姐會呷醋。

陳庭欣節食加操扮後生

陳庭欣與一班J2節目《港女野人》、曾參選港姐的師妹何泳芍、廖慧儀、胡美貽和陳若思等組隊，她笑言：「首次上《獎門人》，不是驚玩遊戲，而是要和這幾個年輕貌美女仔一組很大壓力，她們太後生了，我做得她們契媽。之前要做足一個禮拜運動加節食，終於操番少少馬甲線，配上橙色衫懶青春，再紮個美少女戰士頭，好彩都仲keep到。」從不吃辣的她稱最想挑戰食「辣辣壽司」，對濕身無有怕，平時滑水都濕開身，不太驚水。