諒解陳卓賢辭演新戲 林家熙不介意「執二攤」

Locker正為新片《拼命三郎》開工，MIRROR成員陳卓賢（Ian）因心理狀態未準備好辭演此戲，角色換他取代。Locker承認開拍前兩周才接到劇本，又要健身、學泰拳，最辛苦節食，已拍了三分一戲分，露肉戲都拍了一半。他事前完全不知Ian辭演「執二攤」一事，純粹接劇本覺得幾好玩，便接受挑戰，早兩日看新聞才知道，「對頂替Ian沒什麼感覺，這情况在電影圈很多時會出現，可以理解；明白對方因之前發生的事未準備好都正常，每個人都有自己的步伐去調整，不可以太急，最緊要覺得舒服」。

七仙羽自嘲殘樣上陣

七仙羽相隔10年再拍戲，《猛鬼3寶》在去年她最忙的時候開工，當時要拍劇又拍廣告，還要通宵拍戲，預告殘樣上陣，「你會見到好醜樣㗎，不夠瞓很憔悴，大銀幕還將個樣放到好大，我都冇眼睇喇！你話點算吖？」會否不敢再拍戲？她說：「現在經閉關練功狀態好一點，兩套戲都演師傅，現實中我太善良，希望有機會演江湖人物，最好演壞人犯罪和打交，人一世物一世，乜都想試。」

記者：林祖傑