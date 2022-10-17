紀念羅文演唱會 鄭欣宜爆盧瀚霆準備好復出 容祖兒感激恩師帶上舞台

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《羅文•傳承全城紀念演唱會》演唱會扣除必要開支後，收益捐予慈善機構。演出歌手有張敬軒、容祖兒、汪明荃、羅家英、米雪、鄭欣宜、王菀之、草蜢、泳兒、陳潔靈、女團XiX等，演繹羅文金曲致敬。張敬軒穿黑色套裝打頭陣唱《好歌獻給你》揭開序幕。容祖兒以徒弟身分壓軸登場，唱完《留給這世上我最愛的人》及《掌聲響起》後，台中央升起掛有黑色紳士帽的mic stand，屏幕顯示羅文生前戴紳士帽微笑的照片，配合舞台煙火效果。

容祖兒明年開騷 地點非紅館

容祖兒演唱時受現場氣氛感動至眼濕濕，稱唱《掌聲響起》被樂迷感動，體會老師唱此歌的心情。她感觸說：「1999年我第1次上台，是老師排除萬難，不理任何人說話，堅持『帶容祖兒上台』。」她自2019年演唱會後，3年未在紅館表演，這晚因老師來到，感覺好得意。她解釋尾段mic stand升上台是大會安排，表達大家想繼續傳承老師的音樂，很有意義。

容祖兒近年主攻內地發展較少在港，她稱邊度有舞台就邊度唱，正籌備明年舉行演唱會，詳情稍後公布，但地點不是紅館。她11月飛美加登台還騷債，聖誕及新年留港陪家人。對於被指偏心內地粉絲，她笑言想練分身術，暗示沒冷待香港歌迷，「小別勝新婚嘛，他們沒投訴，早前搞小型歌迷聚會，唱好多歌又玩遊戲補番數」。

鄭欣宜認想蟬聯女歌手金獎

鄭欣宜因母親沈殿霞與羅文關係，自小稱呼對方「Uncle Roman」。她想起羅文生前喜歡扮靚，故悉心打扮得端莊，穿粉紅色吊帶裙。她解釋造型師原本揀黑色衫，但她相信Uncle Roman見到嬌俏會開心，打扮得靚靚表演，才是尊重舞台、觀眾和自己。

欣宜與盧瀚霆（Anson Lo）合作的《拉闊音樂會》落實11月13日舉行，她稱好期待，期望雙方粉絲在台下crossover唱歌跳舞。她透露下周會開會，笑言近日聯絡Anson Lo，「我好心散，忘記提演唱會的事。見他的社交網去日本購物，掛住問他有無買禮物給我，不過他無回覆」。欣宜認為Anson Lo已準備好復出，讚他很專業，「作為朋友，不想觸碰他太多（情緒），不想打擾他。我們傾偈時，他好專業，相信他有方法處理」。她今年有3首叱咤冠軍歌，被指冧莊女歌手金獎呼聲高，她直認恨蟬聯金獎，笑言不想是騙人，「我覺得有些驚又緊張，沒想太多，只想做好每個工作，稍後會出新歌」。

羅家英搶走阿姐稱羅文呷醋

羅家英穿長外套，在台上瀟灑揮劍唱《小李飛刀》，又與米雪合唱《好姻緣》顯默契。羅家英在後台跟XiX相遇，興奮派心心合照證明無代溝。羅家英表示太太汪明荃（阿姐）與羅文生前是好朋友，爆他們經常通電話傾心事，主要談工作遇到的煩惱。他稱覺得羅文有呷他醋，因他搶走其好拍檔。他讚羅文要求好高又有審美眼光，當年演《白蛇傳》古裝造型非常新派前衛，並謙稱唱功不及羅文，可惜他走得太早。

XiX首踏紅館舞台感榮幸

女團XiX與陳潔靈合唱《浪淘沙》，再跳唱《在我生命裡》，沒有怯場。XiX是全晚最年輕嘉賓，直言發夢也想不到能上紅館表演，自覺演出有90分。對於快過《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴踏足紅館舞台，她們好感恩和榮幸，但不會曬命，《在我生命裡》代表她們的心聲，實在很喜歡唱歌。

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