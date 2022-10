BTS釜山免費騷 Jin預告出新歌

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團(BTS)昨日在釜山亞運會主體育場舉行免費演唱會「Yet to Come in Busan」,為當地爭取主辦2030年世界博覽會造勢。演出場地可容納5萬觀眾,大會更在釜山港、海雲台兩處設置直播區,讓未能入場的粉絲在戶外觀看。個唱亦透過社交平台Weverse、Naver NOW全球直播,不過收看粉絲眾多,直播期間多次斷線。