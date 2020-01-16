BTS釜山免費騷 Jin預告出新歌

BTS以《Mic Drop》揭開個唱序幕，接着唱《Run BTS》及《Run》；隊長RM表示非常榮幸能在釜山開騷，故鄉在釜山的成員Jimin坦言心情激動。BTS分組表演後，再一起獻唱大熱歌《Dynamite》、《Butter》、《Fire》及《Idol》等。早前推出個人專輯的成員J-Hope安歌時段表示，非常想念隊友，他獨自表演時感覺舞台很空洞。Jimin則稱不想變老，希望一直以現在的年紀跟粉絲一起，但也很好奇自己10年後的樣子。另一成員Jin則透露健康狀况，「近年喉嚨狀態不佳，經常看耳鼻喉科，今日演出前10分鐘還未能開聲，但一上台就沒事」；Jin自言會成為BTS下一名推出個人歌曲的成員。最後成員Suga表示，二三十年後BTS也會站在舞台，希望與粉絲一起變老。

文：蘇珮欣