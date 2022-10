【明報專訊】《小女子》金高恩為慶祝出道10周年,昨日在首爾舉行粉絲見面會。金高恩表示不經不覺出道10年,多得粉絲支持,10年來過得很好,「一直覺得自己未有付出,只接受粉絲的愛,感到很抱歉,所以想透過見面會報答大家」。金高恩為了回饋粉絲苦練歌舞,先跳唱女團NewJeans的大熱新歌《Hype Boy》,還獻唱英文歌《I'm Not the Only One》及《I'll never love again》,為粉絲帶來驚喜。