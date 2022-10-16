處女劇與AK演情侶 林愷鈴賣關子有冇親熱戲

倪晨曦早知符曉薇再懷孕

林愷鈴不擔心與AK拍感情戲會惹對方粉絲呷醋，反而想多謝她們幫手，因拍劇時鏡粉在場探班很守秩序和安靜，好有質素、專業及愛惜偶像，「記得有場比賽群戲，鏡粉甚至變成臨時演員出鏡」。

倪晨曦懷孕近9個月挺巨肚亮相，自爆體重增27磅，不過步履依然輕鬆。11月預產期的她稱尚有精力應付工作，暫時未需停工待產。談到陳柏宇太太符曉薇前日宣布再懷女兒喜訊，倪晨曦稱已恭賀好友再為人母，還自誇早已察覺有喜兆，「之前活動上見到符曉薇，已發現她好明顯有孕味，可能我都是媽媽，一見就留意到。當時她已懷孕多過3個月，所以叫我不用懷疑，還直接承認有喜」。倪晨曦育有兩子，符曉薇育有兩女，她笑言嫌老土不會刻意對襯家，會讓小朋友一齊玩自由交往。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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