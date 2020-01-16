「玻璃朱」投訴冷氣勁 《中年好聲音》監製勸著多件衫 曹敏寶未收身面試 鄺文珣老公再追夢

37歲曹敏寶誕下細女9個月，透露囡囡剛戒母乳，未及收身已急不及待來追夢的她說：「17歲已和朱智賢參加歌唱比賽，今次也是她和謝東閔叫我參加，其實我的身形和心態還未準備好，相信要瘦多40磅才更有自信，現在兒子3歲、女兒9個月，家姐和老公都非常支持，媽媽和奶奶為了助我追夢，都會幫手湊孫。」

應德榮表示與太太鄺文珣因唱歌而認識，是音樂令他們連結在一起，並透露30年前曾參加過歌唱比賽，但因要接管家族生意放棄追夢，今次參加會盡能力，有一定信心。早前宣布復出的鄺文珣正身在廣州，應德榮稱未知太太何時回港，夫妻已3個月沒見面，問當帶子洪郎感受？他笑道：「好開心，因為小朋友任我擺佈，我話晒事，希望快點通關，太太可以快點回來。」

李麗霞禁止參加歌唱比賽

45歲人母葉穎秋表示母親李麗霞從不想她入行，覺得這一行很辛苦，亦沒教過她唱歌，一直禁止她參加歌唱比賽，今次終於沒有拒絕，還抽了一小時指點她唱歌，「可能今次畀我試吓，等我心死，面試時唱錯歌，咁大個女第一次緊張到個心震晒，希望能過關」。

監製強調一視同仁

監製陳俊聲表示之後還有第四輪面試，報名參加人數十分踴躍，接近3000人，入圍人數仍在商議，下月節目開始錄影。問到「玻璃朱」朱庭萱參加面試，唱《我要活下去》約一分鐘被「叮」走，之後在社交網發文不滿無綫安排混亂，力數輪候面試時間長，去完廁所，還未開聲便突然說到她面試，廠內冷氣勁凍影響表現。陳俊聲強調對所有參賽者一視同仁，均獲公平對待，「只可以勸她如果下次有機會，著多啲衫啦」。

記者：林祖傑