演出國慶晚會造型被評似大媽 炎明熹撐張寶兒：非常華麗

After Class早前演出國慶晚會，張寶兒擔任她們的造型師，結果衣著打扮被網民批評似大媽，Gigi不認同，「時裝的事真的好深奧和奧妙，每人有不同感受，我覺得非常華麗，應該令人感覺眼前一亮。做藝人什麼都要嘗試，不可只有同一感覺，好似我這個新髮型，不試邊有新鮮空氣」。Chantel亦覺當日服裝好靚，場合較莊嚴，穿得華麗好合理。

師妹Jasmine奪《聲夢傳奇2》冠軍不久即火速錄歌，她們可會羨慕？Gigi說：「音樂世界好奇妙，要天時地利人和，做好自己就OK，我都想有機會和她合作。」Chantel認為出歌時間快慢不重要，但覺得對方很幸運，獲陳奐仁及郭偉亮寫歌。Jasmine比賽後首次獲安排上節目，但因學業工作兩邊忙不夠瞓，「暫時都頂得住，不過之前感冒，因為太攰，已好得七七八八」。

Yumi獲阿姐教做人道理

After Class昨午再出席《星光熠熠耀保良》記者會，她們不覺得累，Chantel反而開心一起工作，「不過我轉數不夠快，Gigi有時比我還要快」。Gigi不覺得自己轉數快，一如既往，同伴有需要幫助時才會站出來。Windy稱4人都轉數快，但要視乎什麼情況。

Chantel透露After Class將出新歌，暫不透露類型。Gigi會在《星光熠熠耀保良》獨唱，Yumi與Chantel分別跟汪明荃（阿姐）及陳潔靈合唱。Yumi表示這是第2次與阿姐合唱，日前練習時不緊張，阿姐還教她做人道理。Chantel說陳潔靈很好人，教她唱歌技巧，獲益良多。

記者：林祖傑、柯美