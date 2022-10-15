月底伊館開騷賀入行45周年 區瑞強：觀眾台下舉牌點唱

Albert 接受《明報》訪問，提到每年舉行演唱會跟歌迷聚會，其中2020年因疫情「斷纜」。他說：「2019年發生社會運動也如常舉行，翌年要停止因疫情關係，伊館改為檢測中心，唯有暫停一年。2021年繼續有演出，但我嫌當時太多顧慮，未唱得暢快，今年是45周年，一定會玩得盡興。」他透露會有環節是安排觀眾在台下舉牌決定他唱的歌，感可惜是內地歌迷來港捧場仍不方便，要是他們可以來港自由行，一定更熱鬧。

內地出HiFi碟 香港無得買

演唱會場外設攤位出售他的CD，今年有新產品，USB裏有他精選的歌曲，方便歌迷駕車時聽，現在也沒太多人家中有CD唱盤，不過他在內地的唱片公司仍定期推出新唱片。Albert在內地推出HiFi碟，稱香港市場太細，現在很少實體CD店，而且經營也不容易，內地的歌迷有經濟能力亦有要求，他於10月初也推出了新唱片，香港歌迷想買，要在內地購買運返港。

記者：唐嘉晞