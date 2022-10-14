【開箱】《最幸運的女孩》 勇敢面對不幸 才是人生開始

校園槍擊案倖存者

《最幸運的女孩》10月7日上架，由美劇《使女的故事》導演米克巴加（Mike Barker）執導、美拉古妮絲飾演主角阿妮，任職女性雜誌資深編輯的紐約人，擁有光鮮亮麗的外表，上流生活質素，而且6星期後將嫁入豪門，與未婚夫路克舉行盛大婚禮，毫無疑問是人生勝利組。

事實果真如此？電影交替出現阿妮現在和學生時代的片段，在兩個時空發生的事情，本屬因果關係，卻像拼圖一樣，帶領觀眾逐層窺探「幸運女孩」的真面目，例如她在未婚夫面前假扮節食、向路過的陌生人炫耀恩愛、對乘搭地下鐵感到莫名恐懼等，都令觀眾對她的背景及經歷感到好奇。

就在阿妮人生即將攀上頂峰之際，一名紀錄片製作人到訪，力邀她以1999年校園槍擊案倖存者身分接受訪問，藉以釐清事件真相，「究竟你是受害者還是共犯？」謎底終於揭開，生於單親家庭的阿妮，在控制慾強的母親指使下，考入名校攀附權貴，卻淪為富二代玩物，不單受盡欺凌，更在派對上遭性侵，校方知情，但藉詞掩飾，更連累協助她的老師被解僱。

阿妮在母親和校方施壓下，選擇沉默逃避；另一長期遭受欺凌的男生走上另一極端：持槍到校園報復，殺傷多名同學，阿妮為了自衛，最後以餐刀刺殺對方，用最血腥暴力的方法結束這宗校園槍擊案，卻無法釋放內心的愧疚和仇恨。就在婚禮舉行前夕，阿妮選擇忠於自己，把真相鉅細無遺地記錄下來，然後投稿到《紐約時報》，代價是失去一段虛榮的婚姻，得到的卻是大批擁有類似經歷但敢怒不敢言的同路人迴響，讓她終於釋懷。只有勇敢直視不幸，幸福才會真正降臨。

《最幸運的女孩》改編自2015年《紐約時報》同名暢銷小說，原作者Jessica Knoll兼任電影編劇，把自身經歷的校園欺凌甚至性侵等不快往事，就如卡在喉嚨內的魚骨一樣，不吐不快，看罷難免令人聯想起Netflix同類劇集《漢娜的遺言》，內容同樣黑暗，也具有批判性，但電影節奏明顯爽快得多，導演把阿妮的少女和成人劇情交替出現，剪接不覺混亂，反令角色變得更立體。

美拉古妮絲表現佳

另一方面，美拉古妮絲的表現亦應記一功，她把角色由自欺欺人的懦弱，到最後毫無保留豁出一切的勇敢，演來層次分明，令人有種跟她同哭同笑的感動。尤其最後一幕阿妮對仇視又嫉妒她的女記者一針見血地還擊，實在大快人心。至於飾演學生版阿妮的《美少女謊鄰》琪雅拉奧維利亞（Chiara Aurelia），跟美拉一樣童星出身，雖然戲分不及後者，論搶眼卻不相伯仲，幾場欺凌及性侵的重頭戲都演得逼真自然，淒慘而不煽情，實在難得。