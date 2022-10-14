梁祖堯讚戲路廣邀合作 顧定軒感動眼濕濕

梁祖堯正為11月底的舞台劇《有人出租》準備，透露有意與顧定軒合作舞台劇，為對方度身訂做一角，讚顧定軒戲路廣，可塑性高，可以貼地又可以高貴，「陰柔又得，剛強又得，彈性好大。我認識的他好感性，舞台劇需要情感豐富的人，才有感染力」。顧定軒聞言感動眼濕濕說：「好想喊，好耐無聽過人讚。」

陳柏宇稍後出新歌《有天》，雖然工作忙碌，但不會忽略家庭，「我有幫手做家務，但有工人姐姐，不可以搶走姐姐份工。」他沒有因女兒分薄對太太的愛，認為愛是不用分出去，對太太的愛沒有減少，只是時間被女兒分薄了一點；並賣口乖讚太太廚藝好，最拿手中式家常小菜。

記者：柯美