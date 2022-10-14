蔣家旻封「世紀賤精」多謝觀眾 陳瀅高EQ回應瞪眼表情負評

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

身兼監製、導演及編審的葉念琛昨日率陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、方力申、丁子朗及林盛斌等宣傳《美麗戰場》。

陳瀅穿吊帶裙亮相狀態不俗，未受內地網民的負評影響心情。她表示《美麗戰場》首播時雖人在外地，亦有留意外間對該劇的反應及做網上直播，開心大家熱烈討論。對於內地網民狠批她演技不及其他主角，又貼出劇中多個瞪大眼表情截圖，說她得「一號表情」，又指「瞪眼瞪到我睡覺都做噩夢，好得人驚」。陳瀅不忘自嘲，稱已將瞪眼表情圖傳給葉念琛看，笑稱劇中有其他靚仔靚女，看他們可以發一個好夢。

呼籲觀眾花少少耐性追看

陳瀅認為無需為負評反擊，「有好評語固然開心，亦好接受不好的評語。演戲是表演藝術，每人對藝術品味有不同角度看法，總有人喜歡和不喜歡，很難獲全世界人認同，我會保持中立和穩定，不受評論動搖」。她解釋角色分三個階段，演年輕時覺得較難，後段變成熟才愈演愈舒服，呼籲觀眾花少少耐性追看。對於監製有信心她能爭視后，但被網民指演技未如預期？陳瀅說沒受打擊，因從未想過爭獎，「向來不喜歡亦好怕跟別人爭，獎項不是我『目的地』。演員只享受過程，是我保持的宗旨，沒想太多」。她不認同被蔣家旻的風頭蓋過，稱每個演員都有發揮，稍後登場的朱晨麗和何依婷都有爆發機會。

劇透「阿寶」黑化衰過「反骨琪」

蔣家旻劇中飾演鍾家琪奸到出汁，被封「反骨琪」後，最新是「世紀賤精」，對此她未有反感還多謝觀眾支持。她表示角色一直去到好盡，又劇透陳瀅、劉佩玥及陳曉華的角色會由原本純真慢慢黑化，演繹上較有層次，呼籲觀眾畀耐性繼續留意變化。有指演大反派風頭蓋過陳瀅？蔣家旻說：「阿寶（陳瀅飾）遲些會發功，深層次地黑化，可能她會變得比我更衰，大家發揮的機會好平均。」她知道觀眾追劇看到很激氣，慶幸暫時出街沒被罵，對外間讚她演技有進步，視為很大鼓勵。

劉佩玥預告劇情陸續有驚喜

劉佩玥亦多謝觀眾支持與讚賞，為演繹角色年輕版和成熟版付出不少心思。提到林盛斌演城中富豪「徐富貴」，用送手袋攻勢追求飾演女記者的她，有指情節令人聯想起劉鑾雄與太太甘比（陳凱韻）的故事。劉佩玥有留意網民談論此事，覺得幾有趣，但她沒此想法，估計大家追劇太投入之故。她預告劇情發展陸續有驚喜，她的角色被設計到慢慢變奸，跟陳瀅仇恨敵對。

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