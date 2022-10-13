《食人魔達默》Netflix收視三連霸

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日公布10月3至9日收視；根據真人真事改編的《食人魔達默》，即使毁譽參半，第3周依然錄得2.05億觀看小時，成為英語節目收視冠軍三連霸；有關《食》劇主角達默（Jeffrey Dahmer）的紀錄片集《美國殺人狂訪談錄：食人魔》，亦以3140萬觀看小時緊隨其後。英語節目收視第3至10位，順次為《錦繡豪門5》、《午夜故事社》、真人騷《璀璨帝國3》、《Fate：魔法學園傳奇2》、《眼鏡蛇道館5》、《心碎高中》、《怪奇物語4》及紀錄片集《美國殺人狂訪談錄：小丑殺手》。《食》劇自9月21日上架，累計7.01億觀看小時，超越兩季《柏捷頓家族：名門韻事》，成為Netflix歷來最高收視英語節目亞軍，暫時僅次於首28天錄得13.5億小時的《怪奇物語4》。非英語節目方面，德國劇《茜茜皇后》以5943萬觀看小時蟬聯冠軍，新上架的波蘭劇《天降禍水》佔亞軍。韓劇繼續受觀衆歡迎，共5劇上榜，《小女子》、《非常律師禹英禑》、《還魂》、《偶然的田園日記》及《毒梟聖徒》分別排第3、5、6、7及第9位。