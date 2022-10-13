人母葉中月堅持追音樂夢 林德信疫下開竅 想成家立室

Robynn挑戰性感底線

Alex稱父親林子祥看完新歌MV後，笑他造型感覺很奸，略嫌Robynn太保守，未有配合歌詞全裸上陣。Robynn笑稱感覺「被玩」，因歌詞尺度很大膽，MV又要她扮赤裸浸浴，但真的過不到心理關口，「導演有問我能否將肩帶拉下或除掉，但我說不好，因為浴缸水位不夠高遮擋，幸好跟導演是多年朋友，如果我覺得不舒服，不會逼我。相比我以前的風格，已跨了一大步，慢慢來，今次已很大膽。老公有來探班，他很支持我」。

Robynn認為今次跟Alex合作很好，近年主要湊小朋友，工作進入「慢駛模式」，Alex的邀請讓她的音樂注入新生命，「我之前的歌都是關於一些內心世界，以家庭、母愛為題材多，今次玩味十足，我都未見過自己音樂上這一面，都是新挑戰」。她很欣賞Alex當獨立歌手後，默默多線發展，又設立自己平台做音樂。

獨立歌手路難行

對於當獨立歌手，Alex與Robynn均承認這條路不易行。Robynn笑稱以前有公司同事幫他們安排一切，現在一手包辦所有事情，包括安排宣傳和化妝，製作也要計預算，幸好在圈中多年，認識不少朋友，有得打折扣，互相幫忙，樂在其中。收入方面，Alex直認入不敷支，會視為投資堅持做下去，因歌手有自己的作品很重要，「我不想開演唱會只能唱舊歌，很欣賞爸爸，他每次開騷都唱30多首歌，即是代表他可能已擁有200多首作品，所以我要勤力點寫歌，擴大自己的歌庫」。Alex繼續當瑜伽教練掙錢幫補。

Robynn亦不斷增值，參與玩具圖書館的工作來支撐音樂路，她覺得有得繼續做音樂，是幸福的事，「每次都盡自己能力範圍做到最好，當你知道有粉絲仍默默支持和留意自己時，會覺得這個都是我在樂壇上的少少貢獻」。雖已年過30歲兼為人母，但Robynn從未想過放棄音樂。

珍惜與家人相聚

Alex被問到好友已成人母，何時成家立室？他直認疫下有所領悟，以前不停追趕工作，但疫情這幾年發現屋企原來是最重要，開始認真想成家，「無論與女友或家人也想多些相聚時間，大家一齊有更好、更開心生活」。Alex透露媽媽（吳正元）近日回港，母子疫下分隔港、美兩地3年，實在難以接受。笑問與拍拖5年多的圈外女友Candace感情穩定，媽媽此行來港是否飲新抱茶？Alex稱以前對婚姻話題很掙扎，現在想通了，「以前只覺得要集中在事業上或被人留意到，現在人大了，想法不停在變。（事業要有什麼成績才結婚？）這問題很難答，只能見步行步，這幾年教識我很多事情都控制不到」。

場地提供：212 studio

髮型：Henry Ho@Misalon（林德信）、Amber Tse@IL Colpo（On Lan）（葉中月）

記者：陳釗