讚許志安盡力演直播騷 鄭秀文提醒老公執生 證明珍惜機會

鄭秀文（Sammi）與廖子妤、蔡思韵及楊文蔚昨日出席針織品牌限定店開幕活動，直認織冷衫不叻，人生只織過一條頸巾送給父親，連老公許志安都無份。她笑道：「因為我針法很差，織到好梳窿，戴了也不保暖。爸爸真的好人，我還整過越南河給他食，在我面前食了很多，但之後暗地和母親講好淡味，很鼓勵我，其實我除了煮飯，對其他女人手作嘢都冇興趣，鍾意舉吓鐵、跑吓步、行吓山等，這些粗重東西。」

計劃退休放肆 唔喼弗

Sammi昨日在社交網分享2005及2006年飽受憂鬱症之苦，開始認真養成運動習慣，從沮喪的低谷走出來，運動好處多，最開心不用胡亂節食。她承認以往只珍惜身形，不停追求要瘦，現在愈來愈珍惜健康，比身形更重要，「大家覺得我好瘦，其實都瘦了好多年，見我瘦亦毋須驚訝，因生活習慣，運動和飲食養成現在的體質。不過我覺得將來會肥一點，可能食嘢會放肆點、減少運動，現在因工作要保持好狀態，到七八十歲退休，仲使鬼咁弗咩，到時起碼脹廿磅啦。但就算這樣，還是得120磅」。

Sammi透露工作已排至2024年底，並說：「差不多啦，呢啲年紀不能計劃太遠，對我來講兩年都太長，但要攞期，一定要這樣計劃，都好勞累。」

要用誠意打動觀眾

Sammi表示有看老公許志安（安仔）早前在網上的直播音樂會，問到對方表現如何？她說：「覺得他都很盡力，看到他為演出做好多準備，練歌、保養把聲、保持體態，如他所講很珍惜這個機會，因為不是必然的，有唱片公司和觀眾願意畀機會，自己執生啦！咁大個人，他懂的，知道『珍惜』兩字不止講出來咁容易，要用行動來支撐這兩字，要誠意演出，演出水準都好重要，我幫不了他，要靠他自己，只要一個人心裏識珍惜，不用多說，會自動波去做。」

問感受到老公有幾珍惜？Sammi認為無論是不是安仔，覺得人愈大，對任何事都會珍惜，包括和身邊人的關係，當家人一個一個離世，會更加珍惜生命，所以珍惜兩字是適合所有人。

廖子妤認戀圈內男友

穿厚衫的廖子妤回想10年前從馬來西亞來港發展，初嘗香港的冬天，當時又濕又凍，加上沒有暖氣，「剛來時真的凍死我，所住的地方靠海又好大風，才發覺原來香港人咁慘，冬天咁辛苦，唯有不停飲熱水，現已習慣香港的冬天了」。可有男友在冬天給她保暖？她面紅說：「都有，都好傾得埋好開心，大家都是這行，拍了幾年拖，不講邊個，可能好快就冇呢，我性格比較負面。」

追問是否同公司的男藝人？廖子妤否認，並說：「我公司得麥子樂，不是他。（可有結婚計劃？）現在事業難得行得好似幾好，不要咁早結婚好似好啲，咁多年來第一次咁忙，好多嘢做，好攰但不敢呻，驚呻完就冇。加上最近拍馮允謙MV，首歌講離婚，第時結婚要想清楚，現在大家工作為重，又不是很有錢，行得好咪繼續開開心心。」她表示疫情關係，未有機會帶男友到馬來西亞見家人，反而她已見過男友家長，跟他們飯敘，暫時相處幾開心。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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