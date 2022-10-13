洪永城呻養女好貴 難拒北上掘金

洪永城透露離港期間，靠視像電話與太太及10個月大愛女「洪寶寶」保持聯繫，日前回港第一時間回家見愛女，可能小朋友一時未適應，嚇到大喊兼拒抱，洪永城哭笑不得，過程被拍下上載到社交網。他自我安慰說：「女兒只是哭了10多20秒之嘛，我用食物『巴結』她，加上幫忙餵奶及冲涼，已重新連繫父女情。平日女兒都會願意讓陌生男人抱，當日可能見到爸爸回家太開心，才感動流淚，內心可能想說『you are back』。可能她遺傳我的做戲基因，正開始牙牙學語和學行，這方面遺傳了太太的好動活躍細胞。」

洪永城為掙錢養家，稱若再有工作又要離開妻女3個月也別無選擇，大呻在港養育小朋友不容易，「自己人生都未搞掂，就要開始安排女兒上playgroup、找學校，知道有些學校一年學費收20萬，好貴」。他慶幸居於西營盤，該區校網不錯，以前做慣旅遊節目，有急才加上不時拍片和識剪接，故如果應付女兒學校面試及拍日常生活片段，相信問題不大。

記者：林蘊兒