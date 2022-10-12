《阿姆斯特丹》票房失收恐蝕7.8億

有說《阿姆斯特丹》製作費過高是賠本原因之一，但跟演員片酬無關，例如基斯頓比爾為了跟導演大衛合作，不惜自降片酬至500萬美元（約3900萬港元）以下。最大原因是疫情影響拍攝進度，加上部分演員拒絕到波士頓開工，導演唯有改在洛杉磯拍戲，成本因此上升。另有評論認為，電影公司對於這種「星光熠熠」大製作的吸金能力，開始抱懷疑態度，或許影響日後開拍同類型作品的機會。