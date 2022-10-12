孔孝真紐約行婚禮 嚴志媛赴美陪嫁

【明報專訊】《山茶花開時》42歲女星孔孝真所屬事務所證實，她跟美籍韓裔歌手Kevin Oh香港時間今日凌晨在紐約舉行婚禮，僅邀雙方親友出席。據韓媒報道，孔孝真的圈中閨密包括《小女子》嚴志媛及《檢察官內戰》鄭麗媛已飛抵當地觀禮。早在《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍3月舉行婚禮期間，新娘刻意把花球拋到孔孝真手上，後者隨即承認跟比她年輕10歲的Kevin Oh拍拖。據韓媒《體育朝鮮》報道，二人早在兩年前已搞地下情，雖然從未對外公布，卻是友儕間的公開秘密。今年8月孔孝真透過事務所宣布婚訊，「他倆即將迎來人生新開始」；Kevin Oh亦表示「這場婚禮將在我的老家（美國）舉行，這是我的私心決定，希望大家見諒」。孔孝真婚後將會繼續演藝工作，她跟李敏鎬合演有線台tvN新劇《問問星星吧》暫定明年播出；Kevin Oh參加有線頻道Mnet歌唱比賽《Super Star K7》奪冠入行，其後組成樂隊After Moon推出專輯，曾為《柔美的細胞小將2》、《奇蹟拍檔》及《雪降花》等韓劇獻唱插曲，亦客串過Netflix劇集《Move to Heaven：我是遺物整理師》。