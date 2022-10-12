神話成員有前科拒酒精測試 申彗星涉醉駕偷車被捕

據韓媒報道，現年42歲的申彗星昨日凌晨1時40分（當地時間）被市民發現把汽車停泊在松坡區炭川二橋附近的馬路中央，當時車燈已熄滅，申彗星則在車內睡覺，於是報警求助。警方接報到場，要求他做酒精測試但被拒絕，調查期間更有意外發現，原來涉事的運動型多用途車（SUV）並不屬於申彗星，車主早前報警指座駕遭盜走，而他並不認識申彗星，警方於是以醉駕及偷車等罪名把他拘捕。

事務所發聲明致歉

申彗星所屬事務所Live Works其後發表聲明，稱申彗星前晚11時左右相約友人到江南區某餐廳見面，當他帶着醉意從代客泊車職員手上接過車匙，回家途中不敵睡意，於是停車休息，直至警員叫醒他為止。

事務所對於申彗星醉駕、拒酒精測試，以及未有確定汽車屬於自己的情况下駕駛，代他向公眾道歉，不過對於偷車指控則強烈否認。事務所表示會繼續跟進事件，然後向粉絲及公眾交代，並再次向受事件影響的人致歉。

有韓媒訪問首爾江南區清潭洞某代客泊車職員，他質疑申彗星事務所說法：「顧客取車時需向職員展示一張有正確編號和入場時間的收據，因此取錯車的機會極微，何况他（申彗星）是知名人士。」當地法律界人士指出，如果是代客泊車職員犯錯，把他人汽車錯誤交予另一顧客，盜竊罪名或許不成立；除非他（申彗星）故意或有犯罪意圖奪取他人財物，才算觸犯法律。

不過由於申彗星並非初犯，後果可大可小。早在2007年4月，他涉嫌酒後駕車從首爾江南區狎鷗亭洞到三成洞而被捕，當時的酒精測試顯示其血液含酒精量高達0.097%，足以即時吊銷駕駛執照。如今再犯恐被檢方認定不知悔改，未知會否對星途構成嚴重影響。

提起神話，另一成員Eric昨日宣布跟事務所Top Media合約結束，雙方不會續約，但在Eric轉投新東家之前，舊公司仍會提供支持和協助。事實上，Eric自2019年簽約後，工作不算多，包括舉行粉絲見面會、接拍韓劇《愛我的間諜》及演出綜藝節目《塞維利亞的理髮師》等，並以神話成員身分參與出道21周年紀念演唱會。由於Eric妻子羅惠美現正懷孕，他也趁機停工休息，專心陪伴妻子安胎。