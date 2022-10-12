論盡歷代「阿寶」 跟前輩佘詩曼親熱最尷尬 方力申難忘與舊愛鄧麗欣戲假情真

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

小方和導演葉念琛合作過多部愛情電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》等，叫好叫座。葉念琛首次為無綫執導劇集《美麗戰場》，找來愛將小方演出。小方表示得導演賞識，一口便答應，今次合作劇集與電影無異，因為團隊都是導演用開的幕後班底，且以大量實景拍攝，所以大家都好齊心，好有士氣。

小方說：「今次演富家子，過足戲癮，角色叛逆、不孝又大脾氣，跟我性格剛好相反。劇中家人覺得我和朱晨麗（朱朱）才門當戶對，但我偏偏追求一見鍾情的陳瀅。拍攝時與朱朱出入五星級場所，有冷氣歎，較為舒服，反而為追求陳瀅要到荒山野嶺探班，好辛苦。」

激吻兩美女 唔認有「甜頭」

小方和兩美女陳瀅和朱朱均有激吻戲，笑問是否導演刻意安排？小方耍手否認有「甜頭」，透露和陳瀅的吻戲是臨場加演，「幸好與兩女演員都熟稔，演出時比較自然，其實只是正常咀戲，不覺得特別激，加上經驗搭夠，不尷尬」。並稱與陳瀅很有默契，還嫌二人對手戲不足。

小方跟多個「阿寶」，包括前女友鄧麗欣（Stephy）、緋聞女友陳瀅、佘詩曼（阿佘）和王菀之合作過，他表示難忘程度各有不同，笑說與陳瀅「談情」不足半年，是史上最快。《沒女神探》只是客串，跟王菀之不多對手戲；最尷尬與前輩阿佘在《人約離婚後》拍親熱，當時大家不熟。至於合作最多的Stephy就戲假情真，譜出戀歌，他承認：「怎會不難忘。」

不為傳宗接代結婚

問小方可有心理準備劇集播映後，與陳瀅緋聞再被翻炒？他稱不擔心，當時傳得不太厲害，只是曇花一現，之後大家已沒見面，見面時都沒有再談論，可能因為他單身才會傳緋聞。是否陳瀅投入周嘉洛懷抱？小方說：「不知，緋聞不是我創造出來，沒有留意，亦不會理，就算知道也會保守秘密，不會講。」

小方透露「金牌媒人」林盛斌（Bob）曾認真為他物色對象，但現已放棄，表示不適合無謂勉強，不一定有女朋友才可以生活，「我現在目標好清晰，找到愛的人才會結婚，不會為生仔，傳宗接代而刻意找對象結婚。人生說長不長，說短不短，當然希望有人與我白頭偕老，很多有經歷的朋友都奉勸我不要輕易結婚，緣分來到，就知對方是『The One』。我是雙魚座，愛浪漫，相信一見鍾情，但不會單看外表，長期相處最重要溝通得來」。

化妝：Yen Lai

髮型：Kin Tam@ ILCoplo

服裝：Evisu

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