票房超越周星馳《功夫》 《飯戲攻心》收6164萬成香港最賣座港產喜劇

【明報專訊】電影《飯戲攻心》上映個多月，截至昨日累計票房6164萬，超越2004年周星馳《功夫》的6127萬票房，躍升香港電影史上最賣座港產喜劇。導演陳詠燊為此開心到眼濕濕，透過社交平台感激觀眾支持，他說︰「我是資深影迷及電影工作者，知道不同年代的票價、巿場環境、人口比例及檔期等也完全不同，單純用票房數字來比較，是沒絕對代表性的，但知道這個成績時，還是有點眼濕濕。感謝每個在香港電影世界裏開創過一片天的前輩，感謝他們所寫下的經典，讓我們這一輩可以站在巨人的肩膀上，創作出自己的電影。」