陳可辛釜山舉行開業派對 難忘《彈珠人生》 梁朝偉會導演黃東赫 疑拍《魷魚2》

梁朝偉日前出席釜山記者會時，主動提到再次拍劇的可能，「最近會想，如果重新拍電視劇會是什麼感覺呢？從電視劇時期就支持我的影迷也很多，可能會想再看我拍劇。如果有機會，想再挑戰拍劇」。早在今年7月，劉嘉玲接受本地傳媒訪問時已提到梁朝偉將會赴加拿大拍攝影視串流平台Netflix劇集，但詳情未有披露。有網民猜測，莫非他接拍的正是《魷魚遊戲》第2季？

劉嘉玲上載合照提及《魷魚遊戲》

劉嘉玲昨日透過社交媒體上載梁朝偉跟Netflix韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫在釜山會面的合照，相中二人言談甚歡，梁朝偉更聊到手舞足蹈，表情甚多，加上劉嘉玲耐人尋味的留言「《魷魚遊戲》準備好未」、「讓我們一起玩魷魚遊戲」，附帶魷魚貼圖之餘，亦有「＃Netflix」及「#squidgame」標籤，難免令人懷疑梁朝偉可能會加盟《魷魚遊戲》第2季。如果推測正確，觀眾將可欣賞到香港影帝梁朝偉跟韓國影帝李政宰、李秉憲及孔劉大鬥演技的精彩場面。

另一方面，梁朝偉日前亦跟香港導演陳可辛在釜山敘舊，二人曾合作港產片《風塵三俠》及《新難兄難弟》。如今陳可辛的焦點已經轉向國際，前晚在釜山正式宣布成立全新製作公司Changin' Pictures，並舉行開業派對，圈中好友包括《孩子轉運站》日本導演是枝裕和、韓星宋康昊與姜棟元、本地藝人梁詠琪等應邀出席，陳可辛太太吳君如更透過社交媒體現場直播，跟全球影迷一起見證這個重要時刻。

陳可辛想知韓流為何受追捧

早前美媒Variety報道，陳可辛新公司將會匯集亞洲演藝界精英和新秀，為全球影視串流平台提供豐富內容，並趁釜山電影節舉行期間公布發展藍圖，首先開拍5部新劇，包括甄子丹身兼監製、主角和武術指導的科幻動作劇《Outright Loser, Hidden Master》，以及章子怡主演、改編自真人真事的懸疑劇《The Murderer》，另有兩齣改編自韓國網絡漫畫的新劇《ONE: High School Heroes》和《Heesu in Class 2》，以及重拍港產恐怖片《見鬼》。

陳可辛日前出席釜山亞洲影視市場（ACFM）舉辦的座談會，明年即將「登六」的他表示，跟16歲女兒相處令他感覺充實，「我認為製作新劇時，亦要找到類似聯繫」，強調了解年輕人需要，是很重要的事情，為什麼年輕觀眾都追捧韓流？他很想知道答案，於是跟年輕藝術家及製作人接觸，「如今韓流受到全球前所未有的關注，值得我們研究一下」。

陳可辛看準影視串流平台的發展機遇，當然要知己知彼，「我對Netflix韓劇《魷魚遊戲》及Apple TV+的《彈珠人生》印象猶深」。提到他跟章子怡合作的新劇《The Murderer》，故事改編自真人真事，講述一名女子被控肢解夫婿，陳可辛自爆原本計劃拍成電影，但因難以在內地上映，計劃因此擱置，隨着新公司成立，決定改於串流平台上架，「我在製作內容時，可以不再拘泥於格式，究竟這是電影還是劇集？目前還未決定」。