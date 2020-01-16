不滿太太被批整容 Justin Bieber決割席 Kanye West涉辱猶太人遭社交網刪帖

Kanye West自從上周在巴黎時裝周公開旗下品牌Yeezy的White Lives Matter服裝後，幾乎「得罪全世界」，據悉當時金像影帝韋史密夫（Will Smith）的兒子兼演員積頓史密夫（Jaden Smith）憤而即時離場；英國版《Vogue》總編輯 Edward Enninful受訪時也斥責Kanye自作聰明，搞不清楚世界現正處於什麽狀况。

馬斯克歡迎Kanye重返Twitter

事發後品牌adidas表示需重新審視Yeezy產品線及與Kanye West的合作關係，稱雙方必須植根於相互尊重與共同價值觀。《Vogue》全球時尚編輯Gabriella Karefa-Johnson也出席了Yeezy時裝騷，並批評Kanye不負責任，而且十分危險。連Kanye的Hip Hop歌手前輩P.Diddy也發文勸他停手，「我嘗試以黑人男人的身分跟你對話，仍然會跟你說，因為你的所作所為正在傷害自己人，停止吧」。其後Kanye West在IG反擊P.Diddy，稱他受猶太人操控，最後遭IG母公司Meta刪帖。Meta發言人回覆傳媒時稱會禁止不斷違反該公司規定的帖文。

Kanye West之後轉到已闊別兩年的Twitter發文，先是上載疑跟Meta老闆朱克伯格的唱歌合照，並問對方「怎可把我踢出IG」，又以侮辱黑人的字句形容朱克伯格。聲稱會再次收購Twitter的世界首富兼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）留言稱歡迎Kanye再次回到Twitter，但Kanye前日發帖稱一覺醒來對猶太人在備戰狀態，「有趣的是，我真的不是反猶太，因為黑人也是猶太人，你們在玩弄我，而且總是嘗試排斥阻礙你們議程的人」。這帖文後來也被Twitter以違反規矩為由刪除。

另一方面，Justin Bieber的模特兒太太Hailey，早前發帖支持《Vogue》全球時尚編輯Gabriella Karefa-Johnson，雖然文中沒提及Kanye West，但仍惹他不滿，攻擊Hailey曾整容。據美媒報道，曾與Kanye十分老友的Bieber選擇站在妻子身邊，決定與Kanye割席。