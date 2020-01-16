粉絲力撐《膠戰SSP》 呂爵安貼宣傳相 一日吸6.8萬個讚

阿正發文感性說拍《膠戰SSP》前一晚大家都睡得少，當日由凌晨3時半踩到深夜12時，瞓身及熱血，是對《膠戰》少點愛都做不到，「今集《膠戰SSP》好好玩，每次拍《膠戰》都抱着不知是否最後一次的心情去盡情喪玩，珍惜每一次開心回憶，希望可以跟大家在S3再見」。

搞笑大合照放尖沙嘴巴士站

「6膠」在節目中挑戰不同遊戲，爭奪「高級浴衣」，其中玩《死都唔眼閉》坐過山車，Edan與岑珈其未上車已面青，與Jeffrey互惜面珠打氣。Edan玩時嗌到拆天，大部分時間擘大口兼瞇眼，被形容為「暴風恐懼」；岑珈其則嚇到面如死灰，雙目無神，場面搞笑。

遊戲終極勝出者可企中間，落敗的要扮醜影大合照，大合照由昨日起至10月13日放在尖沙嘴九龍公園巴士站，粉絲可到場打卡。最後岑珈其勝出，其他「5膠」要扮醜影搞笑合照。

娛樂組