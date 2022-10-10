跟母親吳綺莉關係陷僵局 卓林被指加國領免費食物 生活潦倒

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吳綺莉自從女兒卓林與女友Andi結婚後離家，母女一直未能修補關係，陷入僵局。吳綺莉月前在社交網發文指控某人6宗罪，網民猜是指Andi。當時她說：「35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過，生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰，半夜打電話來問我為什麼還活着？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下。」

網民對卓林近况感心酸

卓林跟Andi到加拿大生活，近日她被網民在多倫多「捕獲」，說卓林當時在某地方排隊領取免費食物，看起來相當潦倒。相中見一頭短髮的卓林，樣子看來沒精打采，穿著外套及棉褲，鞋子有一點兒骯髒。網民稱卓林將一個空袋子擺放在地上，與其他上了年紀的女士一起排隊等領取免費食物。不少網民看到卓林近况，猜想她在加拿大的生活過得不是太好，為她感心酸及覺得可憐。當時卓林身邊未見到Andi。

卓林排隊領取免費食物事件曝光後，在網上引起議論。之後有網民自稱得知卓林在加拿大的唐人街餐館打工，勉強能維持生活。有網民眼見年紀輕輕又是星二代的卓林，過着這樣的生活，希望她能好好爭氣。2018年卓林因戀上Andi與吳綺莉鬧翻，之後二人到多倫多，當時她們曾被指到附近的垃圾站「拾荒」維生，找尋居民丟棄可循環再用的東西。當時有網民為卓林平反，說目擊卓林是在超市購物後出來，並非流浪拾荒。

吳綺莉「老家論」似向女兒放話

吳綺莉早前曾在在社交網上載黃昏照片，發文寫道：「我們中國人、有多難才有今天，學英文、是因為你罵我聽得懂，去到哪裏都好，老家、永遠都是老家。」不少網民猜她意有所指，這番話似是說給女兒聽。