擊敗《屍殺列車》 《明日戰記》成香港最賣座亞洲電影 《飯戲》破6000萬 黃子華解「毒」咒

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

張家輝昨午率領吳肇軒、胡子彤與羅浩銘等到戲院為《明日戰記》謝票，張家輝首次參與謝票，以戲中金句跟觀眾打招呼，「大家好，我係天幕！」席間宣布《明》片票房衝破6801萬，擊敗韓片《屍殺列車》，成為香港電影史上最高票房亞洲電影。送禮物環節，家輝問大家：「我係邊個？」有觀眾大嗌「化骨龍」，家輝笑說：「我係天幕呀，其實套戲無張家輝，化骨龍就最好盡量以後唔好再提。」

觀衆看31次 家輝呼感動

家輝受訪談到有觀眾看《明日戰記》31次，他表示很感動，稱電影是創意工業，不能自我封閉，應該多元化發展，同時亦需要鼓勵和推動，「但呢句說話易講難明，因為每次想去突破和冒險時，風險相對提高，新的東西即是難估計，但亦有權成功到史無前例，例如要去睇好風景，當然要行比較危險的路，最緊要不要怕風險，膽小自然創意就會低」。家輝自言過往拍過些比較冒險、自己覺得新的題材，雖然最後輸了，但沒因此怕了，如果之後繼續有人投資，他仍敢於去試。他說：「見到《明》片有現在的成績（票房數字），是很值得開心的事，代表大家喜歡。」《明》片成功，會否增添他往後作品的票房壓力？家輝稱不要這樣想，最重要抱住一個創意去工作就會得到報酬，如果千篇一律，做的沒有意思，看的也沒有意思。

與古天樂視像通話 自稱天幕

在外地工作的古天樂致電家輝視像通話，家輝即「天幕」上身搞笑說：「你就係天樂？我係天幕喎！」對於票房破6801萬，古仔希望可再厲害一點達到7500萬、7800萬，總之愈多愈好。家輝也自言看了60多次，看得比剪接師多。他接着問古仔：「你幾時返嚟開幾套戲畀我玩下？」古仔聞言大笑，連聲道：「好呀！」

家輝透露將到馬來西亞拍新片《爆裂點》煞科戲，該場戲講他與譚俊彥廝殺；之後回港會籌備自導自演新片《贖夢》，男主角劉俊謙也快回港見面。家輝表示該片亦是創意之作，開埠以來第一套能夠那麼大膽去製作的港產片，雖然是冒險，但令到他腎上腺素提高，因為很刺激。

鄧麗欣稱7000萬票房公開泳照

黃子華、鄧麗欣主演的《飯戲攻心》，票房截至昨日中午12時，累收突破6023萬，成為香港最賣座華語片第8位。黃子華演出2002年《一蚊雞保鑣》票房僅6位數，之後與梅艷芳合演的《男歌女唱》，同樣欠理想，曾被封「票房毒藥」。其後演出《棟篤特工》及《乜代宗師》分別收4500萬及近3000萬，大有進步。黃子華得知《飯戲攻心》票房破6000萬後，在社交網以「白衣人」及「毒男」對答談「票房毒藥」自嘲，笑問現在《飯》片破6000萬是否可以解咒。

另外，鄧麗欣（Stephy）與陳湛文及導演陳詠燊前日繼續去戲院出席「Stephy工廠妹特典謝票場」，Stephy希望票房繼續上升。她曾說收6000萬便分享泳衣照，笑言沒想過那麼快達成，有少少想打退堂鼓，加碼到7000萬才分享。據報《飯》片預計日內票房可升至6128萬，將成為港產喜劇賣座冠軍，Stephy聽到「嘩」出聲。

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