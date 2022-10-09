《野人老師》阿旦保護自閉童感人

網民讚劇情有深度

劇中飾演自閉症兒童的聰聰以為自己犯錯，一時情緒失控，由亂丟東西到受驚下拿刀揮動，不斷說自己犯錯。Stanley與談善言也沒法接近時，校長阿旦趕到，衝上前伸手握着聰聰手上的刀，緊緊抱着對方並不斷道歉，說是校長錯，聰聰沒有犯錯，他的手受傷，也安撫了聰聰的情緒。有網民為此感動哭了，讚劇情有溫度又有深度，小演員表現很好。不過也有網民嫌劇情誇張，指沒需要將小孩子變成《癲佬正傳》，也有網民稱要是接觸過SEN兒童便知沒有誇張。

導演稱改編真實個案

導演陳賢俊回覆《明報》稱學童持刀情節是改編自真實個案。拍攝前編劇到學校採訪校長，有自閉症學生的個案，現實中校長真的衝前攬着學生說對不起，以愛的擁抱處理事件。這個案令人動容，故改編成聰聰的故事。陳賢俊又提到劇中談善言飾演的「晨光老師」也有真實原型版，談善言也跟真的「晨光老師」見面問意見。老師對學生愛與關懷，是無私奉獻，他們對教育的付出，希望透過《野人老師》讓大家看到。

娛樂組