著高跟鞋苦練舞技出戰《全城一叮》 林子超變身金髮舞后驚艷全場

林子超出場時穿大褸背向觀眾，保持神秘感，先大曬男低音，之後華麗轉身脫去大褸，露出金髮女郎造型，妖艷妝容、高衩舞衣加高跟長靴，妖味甚濃。他施展勁爆舞藝，又做一字馬、瞓地腿張開及側手翻等高難度動作，成功晉級及贏得全場掌聲，評判伍詠薇看得瘋狂尖叫大讚：「我愛上呢個女人，成個表演勾引到我，無錯過到任何一個step。」馮盈盈笑言：「可唔可以教我點樣咁有魅力？」

患心漏病做過開胸手術

林子超患先天性心漏病，曾做過開胸手術，但他熱愛跳舞，為追夢排除萬難，他的勵志金句：「我覺得有問題唔係好大嘅問題，只要你肯衝破就唔係一個問題！」事後他在社交網開直播分享感受，稱為了是次表演籌備一個月，買四五對高跟鞋，練習著高跟鞋行路、跳舞，開始時被朋友取笑不似女人。化妝師幫他試了4次妝，髮型師試2次，服裝師與他花10小時整衫，至凌晨5時，出場前化妝用近4小時，還不小心整爛絲襪。

蕭麗芠爆喊 羅永健出局

同場表演有利穎怡、吳綺珊、李君妍及蕭麗芠組成限定女團「JAAY」，她們跳唱、Rap、Beatbox、打功夫及上演小劇場發放正能量，同樣精彩並晉級。Bob有感而發說看着蕭麗芠入行多年，仍偶爾擔任「禮儀小姐」，想她何時會多點機會？入行15年的蕭麗芠聞言哭成淚人，說今次能否贏都好，做了件事已好開心。她會用盡努力去做，真的不能先走，要對得住自己。至於在《愛．回家之開心速遞》飾演「面油」的羅永健，獻唱《心呼吸》表達心聲，但出場鋪排不當，未開聲已遭觀眾無情撳叮，表演59秒被叮走，成為首名出局參賽者。

娛樂組