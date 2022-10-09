鄭秀文落實明年7月開紅館演唱會 新戲上映加安仔復出 三喜臨門

Sammi剛從巴黎欣賞時裝騷返港，有否為演唱會添置歌衫？她說：「沒有，怕到時不夠新。」Sammi感動參演電影《流水落花》成為《香港亞洲電影節》閉幕電影，因她近年演出電影不是不能上映，就幾年才上一部，有些成績又一般，所以好意外、好驚喜。她說：「對我來講是非常難得的機會，否極泰來。」Sammi稱開演唱會又有戲上，雙喜臨門。問老公許志安（安仔）復出是否三喜臨門？她說：「等他自己講。」她有看安仔日前在網上舉行的音樂會。（有否邀他任演唱會嘉賓？）未定。」

盼古天樂有空任演唱會嘉賓

Sammi的好友古天樂（古仔）監製兼主演電影《明日戰記》除登上香港電影史上華語片票房第一位，近日獲邀成為《倫敦東亞電影節》閉幕電影，古仔獲電影節頒發「亞洲影壇傑出成就獎」。Sammi替古仔高興，稱對方為香港影壇勞心勞力，獲獎是值得，稍後古仔生日，會相約杜琪峯為他慶生。會否邀古仔做演唱會嘉賓？她表示要看古仔是否有空，對方多次在她的演唱現身，希望今次也出現。

記者：柯美