「反骨琪」害死老竇 蔣家旻：好彩出街無畀人打

葉念琛表示估不到劇集播出頭幾集已有很高討論度，原預計到前晚第5集，蔣家旻害死老竇才被網民洗版鬧爆，笑蔣家旻被網民叫「反骨琪」，預告下周進入選美戰場，蔣家旻的害人方法將會更狠。蔣家旻笑道：「好彩出街無畀人打，導演都叫我這兩周不要出街，連公司保安姨姨見到我，都話睇到好激氣，不過亦讚我做得好好，好開心！導演真的寫到極端地衰，他點寫我就點做。」問演得出色，會否擔心之後都要演奸角？她說：「今次可以接觸一個咁奸、去到咁盡的角色，滿足感好大，我覺得擴闊了戲路，希望還有第二次機會，做個更深層次的衰人。」

陳曉華與劉佩玥劇中為男人反目，陳曉華表示現實中不會發生。對於導演稱角色融入她們原本性格，陳曉華說：「我和角色一樣，性格都是傻更更，不過較似我中學年代，戀愛大過天，一分手就喊，現在當然不會，覺得拍拖嘥時間。」

劉佩玥自嘲喊戲醜樣

劉佩玥表示性格與角色一樣重視友情多過愛情，「很少畀男仔傷，以前分手都好睇得開，好少喊，覺得仔死仔還在，不會為一個不好的男仔喊，反而會為友情喊，不過仍覺得自己拍喊戲好醜樣，陳曉華、陳瀅就喊得好靚」。

記者：林祖傑