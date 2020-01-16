《紐約愛音鱷》優先場收448萬 力壓群星雲集《阿姆斯特丹》

【明報專訊】美國上周四（6日）有兩部新片上映優先場，《阿姆斯特丹》集合《蝙蝠俠—黑夜之神》基斯頓比爾（Christian Bale）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）和雷米馬力（Rami Malek）及樂壇天后Taylor Swift等主演，但只收55萬美元，敗給收57.5萬美元（約448萬港元）的家庭喜劇《紐約愛音鱷》（Lyle, Lyle, Crocodile）。業內人士看好《紐》片，認為首周末可收1100萬至1200萬美元，部分甚至預測該片可進帳1500萬美元。相反群星雲集的《阿》片，預計首周末收1000萬美元。不過兩片可能都不敵映期踏入第2周的《魅笑》，後者很大機會蟬聯票房冠軍。