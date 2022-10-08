《魔戒》不敵《眼鏡蛇道館》 《龍之家族》收視登頂

【明報專訊】收視調查公司尼爾森前日公布美國串流平台9月5日至11日成績。電影及劇集綜合收視榜，首5位都突破10億分鐘觀看時數，成績優異，其中Netflix《眼鏡蛇道館》錄得17.37億分鐘成為冠軍。Netflix的《俄亥俄的魔鬼》、《重返犯罪現場》、《可可瓜唱兒歌》及《醫人當自強》，順次位列第3及第8至10位。《雷神奇俠4：愛與雷霆》在Disney+上架，以15億分鐘觀看佔亞軍，另一齣Disney+新片《木偶奇遇記》亦佔第6位。亞馬遜Prime Video唯一上架的節目是《魔戒：力量之戒》，以12.03億分鐘觀看佔殿軍。HBO Max的《龍之家族》以10.16億分鐘觀看緊隨其後位列第5，姊妹作《權力遊戲》則排第7位。