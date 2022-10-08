多謝師姐麥明詩讚誠實 林鈺洧：以後做任何事三思

林鈺洧因選港姐前的出位言論，被網民封為「性女港姐」，獲師姐麥明詩撐直接和誠實，她多謝師姐，「之前的身分是模特兒，是迎合當時工作。現在當選會履行港姐職務，言論會收斂」。有否後悔？她稱說了收不回，當上了一課，以後做任何事都要三思。

林鈺洧連日來馬不停蹄出席活動未感辛苦，「我喜歡工作，無工作會無目的，我什麼都想嘗試，綜藝、主持及演藝都想試，發掘自己不同一面」。她透露前日監製跟19名佳麗面談，了解她們想做什麼。她自覺可先擔任司儀，但口才不太好，咬字有待改善，「個口追不到個腦，現在每天都讀報紙。（會否唱歌？）參選時學過唱歌，膽子大了，最近和朋友聚會唱K，不停唱都無問題」。談到早前跟其他佳麗為梁家琪慶生，她表示跟佳麗感情很好，已成為好姊妹，十分難得，笑言《美麗戰場》的橋段沒發生過。

陳瑞菱不需媽咪意見

徐麟與陳瑞菱均表示想嘗試做主持和演戲。徐麟仍努力學廣東話，之前跟老師學，現在自學，多看新聞、電影及與人交談。陳瑞菱稱監製主要想知她們意願，未有安排工作。有否問媽咪意見？她說：「人生是自己選擇，由細到大媽咪都讓我決定。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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