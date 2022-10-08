《香港小姐再競選》賴彥妤不怕三度落敗 34歲麥皓兒狂減35磅嫌少

關楓馨參選港姐時打入5強，不認為勝算比其他佳麗高，但現在有了演出經驗，學懂放鬆盡量享受舞台。她表示不想父親關禮傑到場撐她，已大個女，笑言爸爸不出現反而有機會得獎。

梁允瑜不戒粗口 表演印度舞

有「粗口港姐」之稱梁允瑜去年遭負面新聞影響，被淘汰出局，她未正面回應會否小心言行戒掉粗言。她說：「成年人在適當時講適當說話，今（昨）日我在後台有講，佳麗私下聽過我講，粗口是香港地道文化。」她準備才藝表演，會減肥跳印度舞，最想奪最佳進步獎。

34歲2007年落選港姐麥皓兒時隔15年再參選，是佳麗中年紀最大。她自稱天生童顏，不怕被嫌老，當年18歲參選，現在還有人以為她20多歲，保持心態和外表不似真實年紀，平常心享受參選，若得獎是額外獎勵。她為回復最佳狀態穿泳裝刻意減肥，由最高峰體重145磅減到110磅，目標減多10磅。

林正峰：不會單獨約異性食飯

近日林正峰傳背緋聞女友游嘉欣，與劉溫馨撐枱腳食生日飯，被指一腳踏兩船，他回應稱跟劉溫馨不相熟，並留言「世途險惡」，似暗示被出賣；劉溫馨連環發文反擊，林正峰即刪「世途險惡」字眼平息風波。林正峰昨日出席記者會時重申已澄清，不想再回應。他表示與劉溫馨仍是朋友，但不熟絡，在風波發生後沒有聯絡。他承認生日飯事件為他帶來少許困擾，有少許不開心，要調節心情再出發。他不擔心此事影響形象，又稱以後不會單獨約會異性食飯，跟大班人比較好，畢竟現在是敏感時候。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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