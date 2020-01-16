MIRROR王智德發文稱寸步難移 「郁怕被放大 唔郁怕大家擔心」

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會7月28日發生嚴重墜屏意外，導致兩名舞蹈員李啟言（Mo）與張梓峯受傷，12名成員即時停工兩個月調整情緒。傳12子本月復工，昨日成員王智德（Alton）在MakerVille發聲明後在社交網發文，上載坐在舞室內的照片，寫道：「最近唔係一段容易嘅日子，並唔係想刻意地消失，而係因為有種寸步難移嘅感覺，郁又怕被放大，唔郁又怕大家擔心，唯一可以做嘅，就係保持正念，好好照顧好自己，先可以再照顧其他人。」他表示在照顧人及被照顧的同時，深深明白那種有口難言感覺，大家支撐着大家時，有種照顧叫做「耐心」同「耐性」。他們都相信要令一切變好，是需要時間，之後好多事需要大家分工合作，只要每粒齒輪都做好，他們可以一齊大步向前。他說：「有一位同事講過其中一句說話『要耐性、要努力、要善良』，做到，就已經好好。」