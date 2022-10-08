冬蔭功煮法炮製《美麗戰場》 葉念琛要蔣家旻喪盡天良奸到盡

記者：林祖傑

葉念琛自認港劇迷，睇無綫劇大，因小時候與嫲嫲生活，家中的電視機由朝開到晚，所以港劇絕對是他的啟蒙老師。煲港劇多年，他深明劇集成功因素，就是他最鍾意睇的煽情、恩怨情仇、死人冧樓的劇種，就如其當年偶像韋家輝、戚其義監製的神劇。葉念琛說：「拍了電影多年，很有興趣拍電視劇，既然定了風格，去到最盡是必須的，《美麗戰場》賣點不在畫面上，而是在劇情的張力，絕對濃味夠狗血；我講明要煮冬蔭功，就一定要夠辣，就好似當年大家看《義不容情》、《大時代》及《天地豪情》，就係咁！既不是《M Club》，更不是《陽光姊妹淘》。」

如期交貨 懶理被指做壞規矩

《美麗戰場》快拍快播惹來不少無綫監製不滿，斥做壞規矩？葉念琛說：「我只是做好自己的效率和進度，立場是應承了這段時間做好這件事、應承了什麼時候可以播出，因一早就被要求趕在台慶期間播，要負責和對得住進度，我要面對的人只是無綫總經理曾志偉，至於是否做壞規矩，無辦法，因為我應承了如期交貨，就如拍電影趕檔期上映一樣，只需要向邀請我拍的人交代，是否影響其他人，不是我考慮的事。」

「曾志偉叫幫手 一定會做到」

葉念琛表示跟曾志偉淵源甚深，關係是對方叫他做的事，他一定會做到，「我們相識很多年，由我做編劇開始，他已睇到我大。志偉喜歡提攜新人，我和郭子健、彭浩翔、黃精甫這一代導演，他都幫過」。葉念琛曾獲曾志偉給予機會為電影《大丈夫》寫劇本，之後獲安排為賀歲片《七十二家租客》當聯合導演，他說：「當時我拍了幾部愛情小品，成績算不錯，樹立了葉念琛作品這個品牌，志偉一直有觀察我們這班新導演，跟我說是時候擴闊視野，拍些大明星、大製作。很多謝志偉，令大家看到我成長，可以拍到不同類型的戲，之後幾年都經常拍賀歲片，除了志偉，還有王晶、黃柏高、劉嘉玲及惠英紅這些前輩伯樂，我們的關係並非經常見面，總之找得我幫手，我做到就一定做。」

陳瀅獲欽點成為第17代「阿寶」，葉念琛指《美麗戰場》的阿寶，比過往的阿寶更陰沉，不過劇中演奸角的蔣家旻，同樣是劇中焦點。他坦言確定拍無綫劇時，便立即邀蔣家旻「歸隊」，他說：「蔣家旻信任我，今次表明要她演大反派，只要豁出去做，她聽到十分興奮，我亦對她很有信心，不論大家對這套劇有什麼批評，只要你看蔣家旻，就一定會覺得她好勁。」

難忘邀蔣家旻演援交妹

蔣家旻曾於葉念琛執導的電影《第一次不是你》任第8代「阿寶」。當時邀處境劇《愛．回家》的馬子妮（蔣家旻飾）扮演援交妹，葉念琛坦言確有極大爭議，他說：「當時蔣家旻可能也有猶豫，但我跟她說，是否接受挑戰由她決定，不過這是女主角。」他笑稱與其說蔣家旻好大膽，其實最大膽是起用一個新人擔正的他，「最終都有個交代，令蔣家旻獲提名金像獎『最佳新人』，我曾對她承諾，如她做得好，一定會有人睇到；公布獲提名時我比她更開心，因我兌現了承諾，得不到獎也沒辦法，但對她來說，已是跨前一大步」。

「阿寶」傳說是美麗玩笑

在葉念琛電影及劇集中，已有17個「阿寶」，大多都是女主角，為何總是用上「阿寶」這名字，坊間流傳因葉念琛向初戀對象「阿寶」求愛不遂而耿耿於懷，甚至因他沒認真解釋過，被網民列為都市傳說。葉念琛笑說：「我沒有初戀女友叫阿寶，只是有人猜度我追不到個女仔叫阿寶，這是個美麗的玩笑，將我太浪漫化。其實我好懶改名，有些角色還用上朋友的名字，既然頭幾部戲女主角都叫阿寶，咪繼續用囉！如果下次不用，又被人話扮晒嘢！又問點解不用，而且我每次找女主角，對方都問是否演阿寶，如我說不是阿寶，又被對方誤會不是女主角，我覺得只屬創作的小趣味，不過都好開心，阿寶成為葉念琛的特色。」另有傳言指他愛上誰，便找對方演「阿寶」？他沒好氣道：「邊有咁多私心呀！」

談到這個話題，不得不提元祖「阿寶」鄧麗欣（Stephy），兩人合作過10部電影，Stephy演「阿寶」多達6次，但自客串2018年《我的情敵女婿》後，一直未再合作。葉念琛表示與Stephy一定會再合作，他說：「未諗到好的，就不如唔好做住，相信大家都好期待，她亦一定會再做阿寶。」