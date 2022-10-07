【開箱】《最後一次露面》 謝拉畢拿「地產仔」變特工堅離地

導演8日拍畢全片

截稿前此片剛登上美國Netflix的英語電影收視榜冠軍，身兼監製和主角的謝拉畢拿透過社交媒體感謝影迷支持之餘，更自爆此片導演拜恩高文（Brian Goodman）僅花8日完成拍攝工作，而他只收過10頁劇本，餘下臨場發揮，質素可想而知。

謝拉畢拿跟《雷神奇俠2》女星謝美亞歷山大（Jaimie Alexander）合演《最後一次露面》，電影以倒敘方式，先由綁匪向警方透露肉參已死的「結局」，然後時間重返8小時前，任職地產發展商的威爾（謝拉畢拿飾）駕車接送妻子莉莎（謝美亞歷山大飾）到娘家，透過簡短對話，暗示女方有外遇而考慮跟丈夫離婚，難得的是他並未懷恨於心，仍在努力「箍煲」。就在分手前的最後一段路途，威爾提出到油站加油，莉莎自行到商店購買飲品，就在光天化日遭人綁架，由此展開尋妻的懸疑故事。

節奏雖快破綻連篇

威爾在油站遍尋不獲，於是報警求助，派特森警官接手調查，威爾其後發現油站商店職員可疑，刻意隱瞞閉路電視拍下綁架片段，於是把對方痛毆一頓，一方面把片段交給警方跟進，另一方面聯絡莉莎父母，他們從閉路電視截圖中，認出疑犯正是曾在他們家打散工的納寇斯，威爾趕赴後者寓所，在嚴刑逼供後，終於供出同黨佛蘭克，他們把莉莎藏在森林內的製毒工場，藉此敲詐一大筆贖金。

《最後一次露面》劇情看似緊湊，威爾追查妻子下落的節奏明快，細心思考卻是破綻連篇，例如威爾早已報警，但當他得悉疑犯身分後，卻拒絕向派特森警官分享線索，反而單人匹馬上門尋仇，那報警有何作用？另外，當他制服納寇斯並帶他到製毒工場，途中因汽車超速而遭交警截停，他未有趁機解釋，反而棄車逃去，因此淪為通緝犯，完全違反常理。

女角生死成為懸念

片尾壓軸一場槍戰戲，更是荒謬絕倫，電影不止一次提到威爾任職地產公司，因為忙於工作而冷待妻子，但從沒交代他是海軍陸戰隊或者CIA出身，戲中卻隻身搗破製毒工場，隨便出手已制服嘍囉，最後跟毒販槍戰，更以寡敵眾並全身而退，觀眾幾乎搞錯以為在看謝拉畢拿扮演傳奇殺手的《警局困鬥》，或是總統保鑣的《白宮淪陷》系列。

當然，編劇亦非一無是處，電影開首提到莉莎已遭撕票，如果綁匪沒有說謊，威爾豈非白忙一場？如果莉莎僥倖未死，到底何事救她一命？無論如何，她的生死成為全片最大懸念，也是觀眾追看結局的最大動力。編劇在結局前扭橋，因此當威爾消滅所有壞蛋、派特森警官姍姍來遲，不忍但仍需掀開埋屍洞穴的遮布，同時揭開真相的時候，便是全片氣氛最緊湊的高潮。