《分手的決心》橫掃釜日電影獎 湯唯缺席封后 朴海日首稱帝

文:蘇珮欣

釜山電影節的重頭戲、第31屆釜日電影獎昨在海雲台舉行頒獎禮,由《讀取惡心的人們》金南佶及少女時代成員秀英擔任大會主持。今年共有215部韓片參選,合共頒發16個獎項。朴贊郁執導《分手的決心》跟日本導演是枝裕和首次執導韓片《孩子轉運站》,賽前各獲8項提名,結果《分》片連奪5獎成為大贏家,《孩》片幾乎全軍覆沒,僅得女配角IU獲頒明星獎。

《獵戰》李政宰贏新導演獎

導演朴贊郁未有親身領獎,而是拍片致謝,對於《分手的決心》贏得最佳電影感興奮,自稱在劇本完成前,已確定演員人選,感謝兩位主角的出色表現。憑《分》劇首奪釜日影帝的朴海日上台致辭,感謝導演提拔,希望與拍檔分享得獎喜悅,感謝工作人員彌補他的不足;11年前憑《晚秋》角逐釜日最佳女主角但落敗的湯唯,今年終憑《分》片摘下影后。湯唯拍片分享得獎感受,先用韓語跟現場來賓打招呼,再以中文感謝朴贊郁給她演出機會,也多謝編劇鄭瑞京、男主角朴海日及電影觀眾,「《分手的決心》給我留下許多難忘回憶,我想感謝韓國粉絲的支持,今後會努力拍好電影」。

古裝戰爭片《閑山:龍的出現》連奪最佳導演、技術及明星3個獎項,最佳男女配角由《緊急迫降》任時完及《奇蹟》李秀敬奪得;《魷魚遊戲》李政宰首次自導自演新片《獵戰》,拿下演藝生涯中第一個新導演獎,此片將於本月20日在港開畫。《孩子轉運站》IU失落最佳女新人,仍獲頒明星獎。

劉亞仁暗窒秀英失職

頒獎禮發生不少插曲,《閑山:龍的出現》卞耀漢拿下明星獎後,主持金南佶訪問台下的任時完,後者與卞耀漢曾在韓劇《未生》合作,被問到有否為舊拍檔得獎而開心,任時完開玩笑說其實不太開心;再被問到《閑》片跟《緊急迫降》哪部電影較好看?他即啞口無言,思考一會才答「韓國電影全都有趣」。

金南佶又問主持拍檔秀英,有否看過今屆入圍電影?秀英坦言內心有愧,因為工作繁忙而無暇欣賞。輪到上屆影帝《無聲無息》劉亞仁擔任頒獎嘉賓時,刻意跟秀英說自己看過今屆所有入圍作品,又聽過少女時代的最新專輯,令她尷尬傻笑,台下則掌聲如雷。

《阿凡達2》15分鐘片段贏好評

提起釜山電影節,金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月15日在港開畫,昨在釜山放映15分鐘精華片段,有影迷透過社交媒體發表觀後感想:「占士金馬倫的自信並非無因,看罷此片的電腦CG和動作場面,你都會嗅到金錢的味道。我急不及待想看全片。」

占士金馬倫未有親赴釜山宣傳,仍透過錄影片段跟在場觀眾打招呼,「《阿凡達2》故事雖然發生在潘朵拉星球,同時亦在地球出現」,藉此呼籲世人關注海洋生態保育問題。