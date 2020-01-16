「御用奸人」首當男一 謝東閔多謝TVB畀機會改邪歸正

陳嘉慧羨慕孔德賢縮水一個碼

同樣首次當男一的孔德賢身形明顯縮水一個碼，他承認刻意減肥，「因為是民初劇，戲服多數穿樽領，為求上鏡好看，加上開工少休息且食不定時，結果減了10公斤（約22磅）」。拍檔陳嘉慧聞言稱難以置信兼一臉羨慕，自嘲最近身形也瘦了，但面龐仍是脹滿。兩人劇中扮演一對，也被大量文言文對白考起，孔德賢慶幸求學時習慣背書，尚算順利流暢。陳嘉慧認中文程度不高，為了解對白的意思，特意上網查閱，做足功課。她透露孔德賢飾演神仙，所以對手戲只有擁抱，暫未有太親密戲分。

記者：林蘊兒