售票網大塞車逾11小時 陳奕迅18場紅館演唱會門票清零

娛樂組

陳奕迅（Eason）相隔9年再於紅館舉行演唱會，早前宣布12月9-11日、13-14日、16-18日、20-22日、24-26日、28-31日假紅館舉行18場《FEAR AND DREAMS香港演唱會》。為令更多歌迷買到門票及打擊黃牛黨，今次演唱會取消信用卡優先訂票，將接近五成門票公開發售及每人限購4張，餘下五成門票內部認購。票價為980元、680元及480元。今次仍被形容為「絕望座位表」，但當中小部分前排靚位可以買到。門票昨上午10時起在城市售票網公開發售，Eason在社交網發文稱：「大家千祈唔好錯過！」售票網系統在開售前已顯示繁忙，不少歌迷輪候多時都未能登入，網絡大塞車持續多時，不少歌迷在Eason的社交網留言說未能登入售票網。

5.8萬張飛一日內售罄

疫情開始至今3年間，香港未試過有歌手在城市電腦售票網公開發售門票超過4萬張。昨日Eason演唱會有58,000張門票發售，並在一日內售罄。

Eason：對團隊是極大鼓舞

據知有關方面前晚已提升系統，希望有助疏道購票人流，讓大家不用久等。不過昨早未開賣已有大批人湧入城市電腦售票網，從上午9時開始大塞車，一度塞到網路失靈，但歌迷無放棄，結果創下疫情以來，買演唱會飛網絡大塞車紀錄，一共塞逾11小時。大會晚上8時宣布：「多謝大家支持，Eason 18場演唱會已經售罄。」對於門票開售情况，Eason說：「對我和我整個團隊絕對係一個極大嘅鼓舞，我衷心感謝大家對我哋嘅支持。我哋更加會好好準備今次嘅演出，令大家可以度過每一個愉快嘅晚上。」

官網稱開巡迴演唱會屬謠言

Eason演唱會門票開售曾登上熱搜榜，很多內地歌迷因疫情未能來港欣賞，紛紛在Eason微博留言，希望他在內地舉行演唱會。有傳Eason之後會開巡迴演唱會，令歌迷期待。不過官網澄清暫未收到開巡迴演唱會的信息，請大家不信謠、不傳謠。