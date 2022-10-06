相約英國堡壘敘舊 彭羚黃偉文圍爐取暖

彭羚以其歌曲《音樂盒》歌詞，留言回覆Wyman：「多得你饋贈無窮的溫暖。」Wyman回覆：「朋友嘅嘢，你做吓我嘅爐、我做吓你嘅爐，我都多謝你畀我圍。」兩人對答勾起網民不少回憶，有人提到1994年，由郭富城、彭羚與Wyman配音的商台廣播劇《戀愛1/2》，說出彭羚與Wyman劇中名字孔尚雪與Sam，Wyman笑稱是「年齡自爆系列」。

林海峰開咪被嘲「香港人好鍾意返工」

林海峰（Jan）本月2日在倫敦完成馬拉松賽事，昨早已回電台開咪。他還帶了手信送給聽眾，包括王室曲奇與茶葉和全新的馬拉松戰衣，並承認有些手信是朋友所送，他借花敬佛。《在晴朗的一天出發》facebook上載林海峰近照並發文說：「林公子星期日跑完倫馬，星期一就上機，星期二就落機，星期三就返嚟《晴朗》！由林蔭大道跑到返嚟廣播道只需三日時間，仲唔係破個人PB？﹗」有網民留言香港人真係好鍾意返工。

娛樂組