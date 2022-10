相約英國堡壘敘舊 彭羚黃偉文圍爐取暖

【明報專訊】53歲彭羚淡出娛樂圈多年,甚少公開露面,昨日黃偉文(Wyman)在社交網貼出跟彭羚的合照,二人在一座堡壘吃飯敘舊,網民看到彭羚好激動,大讚她風采依然。Wyman寫道:「真係『關起手機純靈魂對話』。而且特登跑到老遠,更加專心。This is some real catch up 」。相中未見彭羚老公林海峰,Wyman稱早預料網民會問林公子呢?他說:「呢餐飯係林公子到倫敦前食嘅。」有網民留言想看3人合照,Wyman笑稱專登唔貼有林海峰的照片。