鬧不和首同場互搭膊頭 張天賦洪嘉豪證兄弟情不變

嘉豪忙拍戲 欠時間準備個唱

MC和嘉豪鬧不和後首次同場，見面會否尷尬？他們異口同聲說不會，也各自回應了，依舊是好兄弟，彼此沒將事情放在心，毋須刻意再提和着緊。嘉豪笑稱早前跟MC合作演唱會見得太多，停一停都好，否則驚見到厭。MC笑稱未厭，並說：「毋須特別向嘉豪解釋，因為坊間有太多傳聞。」嘉豪亦覺事件毋須延續落去，大家一切在心中。問到MC會否讓Yee Yee避席他和嘉豪的活動，以免尷尬？他說：「唔關事，會繼續找她幫手，相信她經過此事已識得諗，不用特別提點。」

嘉豪與MC均表示現時所有心思放在各自的處男個唱上，嘉豪的演唱會將於11月在西九文化區舉行，MC透露已買了兩張門票支持。嘉豪稱稍後MC開騷他也會買一張支持，因為驚搶不到門票。談到離開騷只剩個多月，嘉豪直認驚準備時間不夠，除了個唱，同時要拍電影，要好好分配時間，「我一直都很想拍戲，所以不想錯過這次機會。稍後開始排舞，跳舞要答謝MC，早前在音樂會上他打開了我的心理關口，總之起碼會留兩個星期為演唱會準備。（會請MC做嘉賓？）還在想，因我的演唱會有主題，視乎合不合適，或者到時即興拉他上台」。

MC漏口風 有望紅館開騷

MC最近積極健身，日前在社交平台大呻操得很辛苦。他自爆上次做完騷後不斷食，故第一次健身時做到嘔。MC被指明年開紅館騷？他開頭仍口密，稱未可以公布，只說是室內，但談及健身時漏口風，「我健身不是為了紅……目標不是為除衫，只是準備好，需要時有得騷，下星期會為個唱開會。（是否真的在紅館？）紅館是每個歌手的夢想」。

記者：陳釗