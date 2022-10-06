與無綫結束7年賓主關係 麥明詩找適合自己方向 不排除閃婚

麥明詩（Louisa）上月與無綫結束7年賓主關係回復自由身，昨日到金鐘出席活動，她慨嘆時光飛逝，自言2015年港姐出身，轉眼便7年。問到無綫有否挽留？她說：「我和無綫關係良好，一直都有談續約，但現在重心不是放在幕前，新方向未必幫到公司。（律師樓工作困身？）不是時間問題，是我個腦未必處理到那麼多東西，公餘和假期出席活動，見到舊朋友很開心，又可以掙一點外快 。」她表示暫時不會返無綫娘家，亦未有其他電視台向她招手，畢竟剛約滿無綫，「慢慢尋找自己方向，看什麼環境適合自己」。

撐林鈺洧 稱港姐應轉變

Louisa暫時未開始研究幕前工作，先喘息，享受自己時間和陪伴家人，「我不急，最急是媽媽對我的感情生活」。她坦言已有穩定男友，感情生活頗開心，稱不是全職在娛樂圈自由很多，不用擔心被傳媒追訪，無憂無慮。是否已見家長？她說：「未見，費事父母意見多多，不過他們知道我有男朋友，還勸我早點揀定，趁有心有力早點生小朋友，我都認同。（會否年底前閃婚？）好難講，差不多。」

無綫有否邀請她出席港姐決賽？Louisa表示公司有邀請她，她因忙沒有出席，不過有睇電視直播。對於港姐冠軍林鈺洧被封為「性女港姐」，她撐林鈺洧誠實，「我自己都不太保守，林鈺洧代表新一代女性，這是正常生活，覺得她幾好。港姐由1980、90年代到現在2022年應該有轉變，女性應勇敢做自己，誠實和直接，樂見此事」。

自覺狀態好不介意貼性感照

Louisa最近經常在社交平台分享性感照，她自言狀態好、有魅力，不介意給別人欣賞，並讚自己可塑性高，覺得到這年紀，應做回自己，不用拘謹，但與沒有無綫這枷鎖無關，「只是想嘗試不同感覺，不介意別人點睇」。

沈殷怡讚Stanley活潑幽默

昨日跟Louisa同場的還有ViuTV藝人沈殷怡，她有份演出的ViuTV新劇《野人老師》反應不錯，網民讚她出場那幕有霸氣，她說：「講我是女強人，是社團大哥的女兒，所以要有霸氣，我平時比較靜，演出時不夠氣勢，都NG了幾次。」劇中她是邱士縉（Stanley）前妻，Stanley每次見到她都黑口黑面，沈殷怡稱私底下的Stanley活潑又幽默，在拍攝現場經常搞到她和導演笑不攏嘴。她不敢期望收視，只希望多些觀眾喜歡此劇，說到ViuTV有4齣劇集推出，《野》被視為MIRROR復工試水溫，她說：「我才是試水溫，我很少拍劇，看我做演員能否受觀眾歡迎。」

記者﹕柯美