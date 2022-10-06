【開箱】《幸福入場券》 主角優雅老去 感慨錯過時光

離婚夫妻阻止女兒閃婚

《幸福入場券》講述David（佐治古尼飾）與Georgia（茱莉亞羅拔絲飾）25年前閃婚，育有女兒Lily，卻在婚後5年各行各路。兩人離婚後互不咬弦，令Lily（琦蓮迪化飾）左右為難，連在Lily大學畢業禮上，這對過氣夫妻也爭吵不休。Lily其後跟好友Wren參加畢業旅行往峇里島度假，與海藻農夫Gede一見鍾情，並瞬間決定結婚，David和Georgia為免女兒重蹈他倆覆轍，相約往破壞婚禮。

其實劇本沒什麼新意，看到中段也可預見結局Georgia即使被飛機師男友Paul兩度求婚，最終還是會情歸舊愛，這是愛情喜劇對待主角的公式，不然就變成難以團圓留下戚然的悲劇。此片沒擺脫「公式」的還有戲劇轉折位，諸如David與Georgia以過來人身分反對女兒閃婚，刻意破壞，製造笑點之餘，也為後來跟女兒的衝突埋下伏線。效果不彰，卻看到編導的克制，沒讓劇情失控，只是想點出，錯過了的時間，想回頭已近黃昏，何不及時行樂？這題旨亦先後重複。片中滿是中年父母的感嘆，包括憂慮剛法律系畢業的女兒，前途本一片光明，怎可躲到偏僻地方收割海藻，嫁農夫度餘生？此片也提醒觀眾，怎樣才算幸福因人而異，也隨時日變化。David與Georgia離婚告終，但不是沒有快樂的日子，即使女兒出生後，終日為生活瑣碎事奔波，他倆多年後仍懷念在湖邊的寧靜歲月，成為兩人共享的美好回憶。

導演拍過《媽媽咪呀！》

年輕當媽的Georgia當日害怕失去自己而心生怨懟，多年後向David坦承與他無關，解開了彼此心結。20多年恩怨好像三言兩語化解了，他倆面對女兒倒是很多同一陣線的感受，包括憂慮、信任及情感。此片較特別的角色是《星球大戰》系列「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）的獨生女比莉羅特（Billie Lourd）扮演Lily好友Wren，因複雜家庭問題，視Lily如親姊妹；在酒吧邂逅David，成為他訴說前塵的聆聽者。這角色可有可無，但導演彷彿要告訴觀眾，血緣跟家庭無關，Wren可以是主角家中一份子，一如Gede。

《幸福入場券》導演奧柏加（Ol Parker）編劇出身，炮製過《黃金花大酒店》及續集，講述身在印度的英國長者生活，2018年《媽媽咪呀！開心再嚟》亦是其執導及編劇作品。他最近跟結婚逾20年並育有3子女的《西部世界》丹迪紐頓（Thandie Newton）離婚，必定對婚姻有某種看法，可反映在劇本？事實上此片由Working Title電影公司出品，前作包括《四個婚禮一個葬禮》、《摘星奇緣》、《真的戀愛了》等電影。英國人拍愛情喜劇或許離不開一套公式，卻有種迥異於荷李活同類電影的魅力；演員也許應記一功，佐治古尼與茱莉亞羅拔絲分別61歲及55歲在望，片中只覺兩人優雅老去，不介意白髮叢生或皺紋出現在眉梢眼角，而不是以美容科技讓自己變成膠面扮後生，起碼看得舒服。片尾觀衆別太快離座，有NG彩蛋，可看到兩人鏡頭後更多魅力所在。

另外，影視串流平台催生了不少演藝生力軍，《艾蜜莉在巴黎》裏扮演靚仔廚師的魯卡斯巴禾（Lucas Bravo），在《幸福入場券》飾演飛機師Paul，外形俊朗外，也滿有喜感，明顯比茱莉亞羅拔絲年輕很多，兩人一起又不太違和，到底是演員還是編導功勞？飾演女兒Lily的琦蓮迪化（Kaitlyn Dever）亦值得留意，年僅25歲，但演齡逾10年，拍過電影《Miss愛教壞》及《美麗男孩》，不過令人留下深刻印象的卻是Netflix《不可置信》及Disney+《毒癮》；唯一缺點是她較嬌小，可能局限了「女兒」、「妹妹」這類角色，只要有像《別擔心親愛的》科倫絲佩芝（Florence Pugh）的機會，琦蓮不難成為其勁敵。

上映日期：10月6日